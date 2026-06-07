Katil İsrail ordusu Suriye Kuneytra'daki köylere girdi: 5 sivil alıkonuldu

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra kırsalındaki Sayda Hanut ve Cübbat el-Haşeb köylerine baskın düzenledi. İsrail ordusu baskınlarda 5 sivili alıkoydu.

Orta Doğu'nun kalbine zehirli bir hançer gibi saplanan İsrail , Suriye 'nin istikrarını tehdit eden adımlarını sürdürüyor.

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

12 BİN DÖNÜM ARAZİDE SİYONİST İŞGAL



İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti, 40'tan fazla kişiyi alıkoydu.

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI



Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

Ahmet Zeren Takvim.com.tr Dünya