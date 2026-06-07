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Katil İsrail ordusu Suriye Kuneytra'daki köylere girdi: 5 sivil alıkonuldu

Katil İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına baskın düzenleyerek 5 sivili alıkoydu. İsrail, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

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Katil İsrail ordusu Suriye Kuneytra'daki köylere girdi: 5 sivil alıkonuldu

Orta Doğu'nun kalbine zehirli bir hançer gibi saplanan İsrail, Suriye'nin istikrarını tehdit eden adımlarını sürdürüyor.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra kırsalındaki Sayda Hanut ve Cübbat el-Haşeb köylerine baskın düzenledi.

İsrail ordusu baskınlarda 5 sivili alıkoydu.

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kentine baskın düzenledi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)
12 BİN DÖNÜM ARAZİDE SİYONİST İŞGAL

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ilinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti, 40'tan fazla kişiyi alıkoydu.

Katil İsrail ordusu Suriye Kuneytra'daki köylere girdi: 5 sivil alıkonuldu-2

ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

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