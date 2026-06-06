Papa 14. Leo’dan ABD ve İsrail’e İran tepkisi: Orada adil bir savaş söz konusu değil

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de 13 Nisan'da Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri için "kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın Papa'ya yönelik sözleri, İtalya-ABD ilişkilerinde de soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu.

Papa da 13 Nisan'da Trump'a yanıt olarak korkmadığını belirterek, "Savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim." demişti.

ABD Başkanı da 12 Nisan'da Papa 14. Leo için "dış politikada zayıf ve berbat" yorumunu yapmıştı.

Papa 14. Leo, İran'da savaş devam ederken savaşın son bulması çağrısı yapmış ve 7 Nisan'da ABD Başkanı Trump'ın "İran'da bir medeniyet yok olacak" tehdidini "kabul edilemez" olarak nitelemişti.

Trump ve Meloni

TRUMP MELONI'Yİ DE HEDEF ALDI

Bunun üzerine, Trump bu kez, Avrupa'daki yakın müttefiklerinden olan Meloni'yi sert şekilde eleştirerek Corriere della Sera gazetesine 14 Nisan'da verdiği demeçte Meloni için "İnsanlar ondan memnun mu? Bunu hayal edemezdim. Ona şoke oldum. Cesur olduğunu düşünmüştüm ama yanılmışım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, 14 Nisan'da FOX kanalında yayınlanan röportajında da Meloni'ye yüklenmeye devam ederek "Bize yardım etmeyi reddedenlerle aynı ilişkiye sahip değiliz." demişti.

ABD Başkanı ayrıca, Rubio'nun Vatikan'a ziyaretinden kısa süre önce 5 Mayıs'ta bir radyoya verdiği demeçte, Papa'yı "birçok Katolik'i tehlikeye atmakla" suçlaması ve Papa'nın "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğünü" iddia ederek polemiği yeniden alevlendirmişti.

Papa da Trump'ın adını anmadan verdiği yanıtta, "Kilisenin görevi İncil ve barış hakkında konuşmaktır. İncil'i ilan ettiğim için beni eleştirmek isteyenler eleştirsinler, eleştirsinler." demişti.

ABD yönetimi, Vatikan ve İtalya ile gerilen ilişkileri yumuşatmak için 7 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu Roma'ya göndermişti. ABD tarafının Papa-Rubio görüşmesinin, "dostça ve yapıcı havada geçtiğini" belirttiği basına yansımıştı.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya