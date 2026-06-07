Denizde "siyonist" vahşet! Soykırımcı İsrail Gazzeli balıkçılara saldırdı: 15 yaşındaki Muhammed Musa şehit oldu

Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze ve Gazzelileri hem havadan hem karadan hem de denizden hedef alıyor.



İsrail donanmasının Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

BALIKÇI TEKNELERİNE SİYONİST ATEŞ



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah açıklarında avlanan balıkçı teknelerine İsrail donanmasından ateş açıldı.

Kaynaklar, İsrail donanmasının ayrıca Gazze kenti ile Deyr el-Belah açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğunu, balıkçılara ait teknelere de el koyduğunu aktardı.