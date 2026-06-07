Denizde "siyonist" vahşet! Soykırımcı İsrail Gazzeli balıkçılara saldırdı: 15 yaşındaki Muhammed Musa şehit oldu
Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdi. Balık avlamak isteyen Gazzeliler, İsrail'in saldırısına uğradı. Deyr el-Belah açıklarında, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki Muhammed Musa Ebu Ciyab şehit oldu. Acı haberi Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri duyurdu.
Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze ve Gazzelileri hem havadan hem karadan hem de denizden hedef alıyor.
İsrail donanmasının Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 15 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
BALIKÇI TEKNELERİNE SİYONİST ATEŞ
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah açıklarında avlanan balıkçı teknelerine İsrail donanmasından ateş açıldı.
Kaynaklar, İsrail donanmasının ayrıca Gazze kenti ile Deyr el-Belah açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı alıkoyduğunu, balıkçılara ait teknelere de el koyduğunu aktardı.
MUHAMMED MUSA ŞEHİT OLDU
Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, Deyr el-Belah açıklarında açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Muhammed Musa Ebu Ciyab'ın cenazesinin hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.
Yerel kaynaklar, 15 yaşındaki çocuğun balıkçılık yaptığı sırada içinde bulunduğu tekneye açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini aktardı.