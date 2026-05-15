Türkiye’den İsrail’e Suriye uyarısı: Birleşik Suriye’de ikili yapılara yer yok

Türkiye, Beşşar Esed rejimi döneminde insan hakları ihlallerinde rol almış kişilerin yargılanmasını Suriye'de adaletin sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Yıldız, Türkiye'nin Suriye'deki siyasi ve ekonomik süreçleri yakından takip ettiğini belirterek Ankara'nın birçok başlıkta bu ülkeye destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de istikrarı tehdit eden başlıklara dikkati çekerek İsrail'e 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyma çağrısı yaptı. Yıldız, "İsrail'e, bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." d edi.

Yıldız, "İsrail'in son 1,5 yıldır Suriye'de yürüttüğü istikrarı bozucu faaliyetlere ve işgaline rağmen, Suriye makamlarının, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlı kalmasını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞİK SURİYE'DE İKİLİ YAPILARA YER YOKTUR"

Yıldız, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin "hızlı" ve "kesintisiz" şekilde tamamlanmasının ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu sürecin, Suriye'de yeniden inşa çalışmalarının ilerletilmesi ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecinin sağlanması bakımından da kritik bir adım olduğunu vurgulayan Yıldız, "Birleşik Suriye'nin ordu, yargı ve idaresinde ikili yapılara yer yoktur." dedi.

SURİYE ENERJİ VE ULAŞTIRMA AĞLARINDA BAĞLANTI NOKTASI OLABİLİR

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bölgede yol açtığı enerji ve ulaştırma sorunlarına da değinen Yıldız, istikrarlı ve birleşik bir Suriye'nin bölgesel bağlantılar açısından önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi.

Yıldız, "İstikrarlı ve birleşik bir Suriye, ticaret, ulaşım, enerji ve altyapı ağları aracılığıyla Orta Doğu, Türkiye ve Avrupa'yı birbirine bağlayan hayati bir bağlantı noktası işlevi görebilir." değerlendirmesinde bulundu.