Türkiye’den İsrail’e Suriye uyarısı: Birleşik Suriye’de ikili yapılara yer yok
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BMGK’daki Suriye oturumunda İsrail’e 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’na uyma çağrısı yaptı. Yıldız, İsrail’in Suriye’de “gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması” gerektiğini vurgularken, birleşik Suriye’nin ordu, yargı ve idaresinde ikili yapılara yer olmadığını söyledi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de istikrarı tehdit eden başlıklara dikkati çekerek İsrail'e 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na uyma çağrısı yaptı. Yıldız, "İsrail'e, bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." dedi.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Suriye oturumunda Türkiye'nin Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaklaşımını anlattı.
Yıldız, Türkiye'nin Suriye'deki siyasi ve ekonomik süreçleri yakından takip ettiğini belirterek Ankara'nın birçok başlıkta bu ülkeye destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.
İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ ASKERİ EYLEMLERİNE TEPKİ
Bölgedeki istikrarı tehdit eden ana unsurlardan birinin İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri eylemleri olduğunu vurgulayan Yıldız, Suriye makamlarının 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlı kalmasını takdirle karşıladıklarını söyledi.
Yıldız, "İsrail'in son 1,5 yıldır Suriye'de yürüttüğü istikrarı bozucu faaliyetlere ve işgaline rağmen, Suriye makamlarının, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na bağlı kalmasını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Yıldız, İsrail'e yönelik çağrısını da yineleyerek, "İsrail'e, bu anlaşmaya gecikmeden tam olarak uyması, gerilimi tırmandıracak yeni adımlardan kaçınması ve istilasını sonlandırması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.
"BİRLEŞİK SURİYE'DE İKİLİ YAPILARA YER YOKTUR"
Yıldız, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin "hızlı" ve "kesintisiz" şekilde tamamlanmasının ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Bu sürecin, Suriye'de yeniden inşa çalışmalarının ilerletilmesi ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecinin sağlanması bakımından da kritik bir adım olduğunu vurgulayan Yıldız, "Birleşik Suriye'nin ordu, yargı ve idaresinde ikili yapılara yer yoktur." dedi.
SURİYE ENERJİ VE ULAŞTIRMA AĞLARINDA BAĞLANTI NOKTASI OLABİLİR
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının bölgede yol açtığı enerji ve ulaştırma sorunlarına da değinen Yıldız, istikrarlı ve birleşik bir Suriye'nin bölgesel bağlantılar açısından önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi.
Yıldız, "İstikrarlı ve birleşik bir Suriye, ticaret, ulaşım, enerji ve altyapı ağları aracılığıyla Orta Doğu, Türkiye ve Avrupa'yı birbirine bağlayan hayati bir bağlantı noktası işlevi görebilir." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'DEN BM KURULUŞLARIYLA YAKIN İŞBİRLİĞİ MESAJI
Türkiye'nin ilgili tüm BM kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde milyonlarca Suriyeli için hayati önem taşıyan alanlarda desteklerini sürdüreceğini belirten Yıldız, Suriye makamlarıyla koordinasyonun devam edeceğini ifade etti.
Büyükelçi Yıldız, "Türkiye, Suriye makamlarıyla yakın koordinasyon içinde, BM kuruluşlarının, özellikle de BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) askeri ve Suriye ile ilgili diğer faaliyetlerini desteklemeye devam edecektir." dedi.
Yıldız ayrıca, Beşşar Esed rejimi döneminde ciddi insan hakları ihlallerinde rol almış kişilerin yargılanmasının ülkede adaletin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu kaydetti.