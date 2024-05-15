Kassam Tugayları’ndan ilk Türkçe mesaj! Ebu Ubeyde dünyaya seslendi: Gazze’deki direnişimizin kökleri Filistin dağları kadar sağlamdır

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, ilk kez Türkçe mesaj yayımladı. Kassam Tugaylarının Telegram kanalından paylaşılan videoda direniş hareketinin sözcüsü Ebu Ubeyde'nin sözleri ve videoda yer alan marş ilk kez Türkçe altyazı ile dünyaya servis edildi. Kassam Tugayları tarafından paylaşılan videoda ilk kez direniş hareketinin askeri korosu tarafından seslendirilen "Gazze Dağları" adlı marşa yer verildi.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN İLK TÜRKÇE MESAJ

Kassam Tugaylarının Telegram kanalından yapılan paylaşımda direniş hareketinin sözcüsü Ebu Ubeyde dünyaya şu sözlerle seslendi:

Gazze'deki direnişimiz Filistin dağları kadar kökleri sağlamdır Gazze'de dağ yoktur. Fakat orada kahraman adamları, Onun şanlı büyük halkı, Cesur ve mümin savaşçıları vardır. Onlar meydana çıkarlar ve düşmanı çıkarırlar. Küllerin altından, Allah'ın gücüyle her enkazın altından.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN GAZZE DAĞLARI

Kassam Tugayları tarafından paylaşılan videoda ayrıca, direniş hareketinin askeri korosu tarafından seslendirilen "Gazze Dağları" marşına yer verildi.

KASSAM DİRENİŞE DEVAM EDİYOR

Soykırım ordusu 7 Ekim'den bu yana yerinden edilmiş yaklaşık bir buçuk milyon Filistinli sivilin sığındığı Refah başta olmak üzere Gazze genelinde saldırılara devam ederken Kassam Tugayları ise direnişi tüm gücüyle sürdürüyor.

Kassam Tugaylarının web sitesinden 14 Mayıs Salı günü paylaşılan bilgilerde Gazze'de 221 gündür devam eden saldırılarda siyonist güçlerin 620 subay ve askerinin öldürüldüğü, 3464 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan İsrail hastanelerinden gelen sayılara göre yaralanan asker sayısının 7151'den fazla olduğu belirtildi.

NETANYAHU REFAH'A ASKER YIĞDI

ABD'li yetkililer ise İsrail'in Refah sınırına asker yığdığını ve Refah'a yönelik geniş çaplı ilhak girişiminin her an gerçekleşebileceğini bildirdi.

BIDEN'DAN HERZOG'A MEKTUP

İsrail Gazze'de saldırılara devam ederken ateşkes oyunu ile Kahire'de dünyayı oyalamaya çalışan ABD ise soykırım ordusuna desteğini sürdürüyor. Bir yandan Refah saldırılarının durdurulması için çağrı yapan ABD Başkanı Joe Biden, dün sözde Ulusal Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup yazdı.

Yüzlerce yasa dışı yerleşimci sözde Ulusal Bağımsızlık Günü kutlamaları için Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da İsrail bayrakları ile provokasyona imza atarken Biden, Herzog'a mektubunda kendisini "Ömür boyu İsrail destekçisi" olarak tanımladı ve "savaş zamanında İsrail'i ziyaret eden tek Amerikan başkanı" olduğunu belirtirken "ABD İsrail'le kalıcı ilişkisinden gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.