ABD harita yayımladı: Ukrayna’da sınırlar bir haftada değişti! Tansiyon yeniden yükseldi: Savaşın seyri değişiyor

"ELİMİZDEKİ HER ŞEYİ KULLANDIK"

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı Orgeneral Kyrylo Budanov, bu hafta Harkiv'deki bir sığınakta verdiği röportajda, kuzeydoğudaki savunmayı destekleyecek personel bulmanın zor olduğunu söyledi ve "Bütün güçlerimiz ya burada ya da Chasiv Yar'da. Elimizdeki her şeyi kullandık, ne yazık ki yedekte başka kimsemiz yok" dedi.

RUS HAVA ÜSSÜNE SALDIRI

Öte yandan Kırım'da Rusya'nın savaş uçaklarının bulunduğu hava üssünün ise Ukrayna güçleri tarafından vurulduğu bildirildi. The Sun'ın paylaştığı uydu görüntülerinde Belbek Havalimanı'nda üç ayrı yangın çıktığı görüldü.