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ABD harita yayımladı: Ukrayna’da sınırlar bir haftada değişti! Tansiyon yeniden yükseldi: Savaşın seyri değişiyor

Rusya geçtiğimiz birkaç haftada Ukrayna’da üst üste ilerleme kaydettiğini duyururken ABD gazetesi New York Times, yayımladığı savaş haritasında, Ukrayna’da son haftada gelen değişimi ortaya çıkardı. Ukraynalı askeri yetkililer, yedek birliklerinin kalmadığını bildirirken Rusya, hava üssündeki büyük saldırı ile sarsıldı.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 10:52 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 11:05
ABD harita yayımladı: Ukrayna’da sınırlar bir haftada değişti! Tansiyon yeniden yükseldi: Savaşın seyri değişiyor

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Rusya'nın son günlerde Ukrayna'da kaydettiği ilerleme ABD basınında geniş yankı uyandırdı. New York Times gazetesi, Rus birliklerinin kuzeyden sınırı geçerek Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv yakınlarında yeni bir saldırı hattı açarak yerleşim yerleri ve köylerini de ele geçirdiğini ve binlerce sivili kaçmaya zorladığını belirtti.

NEW YORK TIMES HARİTA YAYIMLADI: BİR HAFTADA SINIRLAR DEĞİTİ

Rusya'nın ilerlemesinin aldatmaca olabileceğini belirten New York Times, "Ancak bir şey açık: Ukrayna'daki savaş haritası bugün, yalnızca bir hafta öncesine göre çok farklı görünüyor" ifadelerini kullandı.

24 KİLOMETRE KARE EL DEĞİŞTİRDİ

New York Times, Rusya'nın yalnızca kuzeydoğuda değil, doğu cephesinde de ilerleme kaydettiğini belirtti ve "Avdivka yakınlarında mütevazı bir Rus ilerleyişi olarak başlayan olay son haftalarda Donetsk bölgesinin savunmasını zorlaştıran yaklaşık 24 kilometre karelik bir çıkıntıya dönüştüğü" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEKİ HER ŞEYİ KULLANDIK"

Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı Orgeneral Kyrylo Budanov, bu hafta Harkiv'deki bir sığınakta verdiği röportajda, kuzeydoğudaki savunmayı destekleyecek personel bulmanın zor olduğunu söyledi ve "Bütün güçlerimiz ya burada ya da Chasiv Yar'da. Elimizdeki her şeyi kullandık, ne yazık ki yedekte başka kimsemiz yok" dedi.

RUS HAVA ÜSSÜNE SALDIRI

Öte yandan Kırım'da Rusya'nın savaş uçaklarının bulunduğu hava üssünün ise Ukrayna güçleri tarafından vurulduğu bildirildi. The Sun'ın paylaştığı uydu görüntülerinde Belbek Havalimanı'nda üç ayrı yangın çıktığı görüldü.

Kremlin'den yapılan açıklamada saldırının püskürtüldüğü bildirildi.

Ukrayna’da yeni cephe! Rusya dokuz köyü ele geçirdi: Harkov’a üç ayrı yönden saldırı
Ukrayna'da yeni cephe! Rusya dokuz köyü ele geçirdi: Harkov'a üç ayrı yönden saldırı

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