Karantina bitti rota Ay: Artemis 2 mürettebatı fırlatma üssüne indi

NASA, 50 yıl aradan sonra insanlı Ay görevine hazır. Artemis 2 ekibi Kennedy Uzay Merkezi’ne ulaşarak fırlatma öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor. Bu tarihi görevle astronotlar Ay’ın etrafında dolanacak ve yaklaşık 10 gün sürecek yolculuk sonunda Dünya’ya geri dönecek.

  Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen'den oluşan mürettebat, Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaşarak fırlatma öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.
  • Artemis 2, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana Ay'a yapılacak ilk insanlı görev olacak ve yaklaşık 10 gün sürecek.
  • Görev sırasında Ay'a iniş planlanmıyor, Orion uzay aracı Ay'ın etrafında dolanarak Dünya'ya geri dönecek.
  • Roketin yakıt yüklemesi 1 Nisan'da başlayacak ve fırlatma aynı gün iki saatlik bir aralıkta gerçekleştirilecek.
  • Mürettebat 20 Mart'tan bu yana karantinada bulunuyor ve 1-6 Nisan tarihleri arasında dört fırlatma denemesi hakkı bulunuyor.

NASA 50 yıl aradan sonra Ay'a gerçekleştirilecek ilk insanlı görev olan Artemis 2 için hazırlıklarını tamamladı. Mürettebat, Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaşarak fırlatma öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.

Görevde hangi astronotlar görev alacak?

  • Reid Wiseman (NASA)
  • Victor Glover (NASA)
  • Christina Koch (NASA)
  • Jeremy Hansen (Kanada Uzay Ajansı)

Astronotlar, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nden T-38 jetleriyle Kennedy Uzay Merkezi'ne geldi.

50 YIL SONRA AY'A İLK İNSANLI GÖREV

Artemis 2, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana Ay'a yapılacak ilk insanlı görev olacak. Yaklaşık 10 gün sürecek görev kapsamında astronotlar Ay'ın etrafında dolanacak ve Dünya'ya geri dönecek.

AYA İNİŞ PLANLANMIYOR

Görev sırasında Ay'a iniş planlanmıyor. Bunun yerine Orion uzay aracı, Ay'ın uzak tarafından geçerek "serbest dönüş yörüngesi" adı verilen bir rota izleyecek. Bu rota sayesinde araç büyük motor manevralarına gerek kalmadan doğal olarak Dünya'ya dönebilecek. Artemis 2 ayrıca Orion'un yaşam destek sistemlerinin insanlı ortamda ilk kez test edilmesini sağlayacak.

Roketin yakıt yüklemesi 1 Nisan'da başlayacak ve fırlatma aynı gün iki saatlik bir aralıkta gerçekleştirilecek. Fotoğraf: NASA

KARANTİNA VE TEKNİK HAZIRLIKLAR NE DURUMDA?

Mürettebat 20 Mart'tan bu yana karantinada bulunuyor. Bu süre zarfında roket de fırlatma rampasına taşındı. Şubat ayında yapılan testlerde tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle roket geçici olarak geri çekilmiş ardından yeniden fırlatma sahasına yerleştirilmişti.

Mürettebat 20 Mart'tan bu yana karantinada bulunuyor ve 1-6 Nisan tarihleri arasında dört fırlatma denemesi hakkı bulunuyor.

FIRLATMA TAKVİMİ NASIL?

NASA'nın planına göre roketin yakıt yüklemesi 1 Nisan günü başlayacak ve fırlatma aynı gün içinde iki saatlik bir aralıkta gerçekleştirilecek. Herhangi bir aksaklık durumunda 1-6 Nisan tarihleri arasında dört deneme hakkı bulunuyor. Bu takvimin kaçırılması durumunda bir sonraki fırlatma 30 Nisan'da planlanıyor. Artemis 2 NASA'nın Ay'da kalıcı insan varlığı oluşturmayı hedefleyen Artemis programının önemli bir adımı olarak görülüyor.

