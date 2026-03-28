Görev sırasında Ay'a iniş planlanmıyor, Orion uzay aracı Ay'ın etrafında dolanarak Dünya'ya geri dönecek. Fotoğraf:NASA AYA İNİŞ PLANLANMIYOR Görev sırasında Ay'a iniş planlanmıyor. Bunun yerine Orion uzay aracı, Ay'ın uzak tarafından geçerek "serbest dönüş yörüngesi" adı verilen bir rota izleyecek. Bu rota sayesinde araç büyük motor manevralarına gerek kalmadan doğal olarak Dünya'ya dönebilecek. Artemis 2 ayrıca Orion'un yaşam destek sistemlerinin insanlı ortamda ilk kez test edilmesini sağlayacak.

Roketin yakıt yüklemesi 1 Nisan'da başlayacak ve fırlatma aynı gün iki saatlik bir aralıkta gerçekleştirilecek. Fotoğraf: NASA KARANTİNA VE TEKNİK HAZIRLIKLAR NE DURUMDA? Mürettebat 20 Mart'tan bu yana karantinada bulunuyor. Bu süre zarfında roket de fırlatma rampasına taşındı. Şubat ayında yapılan testlerde tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle roket geçici olarak geri çekilmiş ardından yeniden fırlatma sahasına yerleştirilmişti.