NASA 50 yıl aradan sonra Ay'a gerçekleştirilecek ilk insanlı görev olan Artemis 2 için hazırlıklarını tamamladı. Mürettebat, Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaşarak fırlatma öncesi son hazırlıklarını sürdürüyor.
Görevde hangi astronotlar görev alacak?
Astronotlar, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nden T-38 jetleriyle Kennedy Uzay Merkezi'ne geldi.
50 YIL SONRA AY'A İLK İNSANLI GÖREV
Artemis 2, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana Ay'a yapılacak ilk insanlı görev olacak. Yaklaşık 10 gün sürecek görev kapsamında astronotlar Ay'ın etrafında dolanacak ve Dünya'ya geri dönecek.
AYA İNİŞ PLANLANMIYOR
Görev sırasında Ay'a iniş planlanmıyor. Bunun yerine Orion uzay aracı, Ay'ın uzak tarafından geçerek "serbest dönüş yörüngesi" adı verilen bir rota izleyecek. Bu rota sayesinde araç büyük motor manevralarına gerek kalmadan doğal olarak Dünya'ya dönebilecek. Artemis 2 ayrıca Orion'un yaşam destek sistemlerinin insanlı ortamda ilk kez test edilmesini sağlayacak.4 astronota 43 fincan taze kahve! NASA menüyü açıkladı
KARANTİNA VE TEKNİK HAZIRLIKLAR NE DURUMDA?
Mürettebat 20 Mart'tan bu yana karantinada bulunuyor. Bu süre zarfında roket de fırlatma rampasına taşındı. Şubat ayında yapılan testlerde tespit edilen teknik sorunlar nedeniyle roket geçici olarak geri çekilmiş ardından yeniden fırlatma sahasına yerleştirilmişti.
FIRLATMA TAKVİMİ NASIL?
NASA'nın planına göre roketin yakıt yüklemesi 1 Nisan günü başlayacak ve fırlatma aynı gün içinde iki saatlik bir aralıkta gerçekleştirilecek. Herhangi bir aksaklık durumunda 1-6 Nisan tarihleri arasında dört deneme hakkı bulunuyor. Bu takvimin kaçırılması durumunda bir sonraki fırlatma 30 Nisan'da planlanıyor. Artemis 2 NASA'nın Ay'da kalıcı insan varlığı oluşturmayı hedefleyen Artemis programının önemli bir adımı olarak görülüyor.