Kaos tetikçisi The Economist’ten küstah manşet! Hedeflerinde yine Başkan Erdoğan var

The Economist 'e göre bu yeni sistemin yeni bir hiyerarşisi var ve büyük devletlerin yöntemleri şöyle: "Amerika bir numarada. Onu, satacak kaynağı, tehdit oluşturma gücü olan ve demokratik kısıtlamalarla uğraşmak zorunda olmayan liderler takip ediyor. Vladimir Putin, Rusya'yı yeniden büyük bir imparatorluk olarak yükseltmek istiyor. Muhammed bin Selman, Orta Doğu'yu modernize etmeyi ve İran'a karşı kendini korumayı hedefliyor. Şi Cinping ise hem kararlı bir komünist hem de Çin'in güçlü olduğu bir dünya düzeni kurmak isteyen bir milliyetçi. Üçüncü sırada ise Amerika'nın müttefikleri yer alıyor. Ancak bu ülkeler, yönetim tarafından genellikle bağımlılıkları ve sadakatleri nedeniyle zayıf olarak görülüyor ve bu durum pazarlıklarda bir avantaj olarak kullanılıyor."

The Economist| Ekran Görüntüsü

İngiliz dergi, Trump'ın, Amerika'nın Avrupa'dan ve hatta belki de Asya'daki müttefiklerinden kısmen veya tamamen vazgeçebileceğine inandığını savundu ve şu sözleri kullandı: "Ancak savaşlar artık sadece fiziksel alanlarda değil, uzayda ve siber dünyada da gerçekleşiyor. Yani 1941'de Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırarak Amerika'nın izolasyonculuğuna son verdiği dönemde bile okyanusun sağladığı güvenlik bugünkünden fazlaydı. Dahası Amerika, askeri gücünü göstermek veya ana vatanını savunmak istediğinde müttefiklerine ihtiyaç duyuyor. Almanya'daki Ramstein Hava Üssü, Avustralya'daki Pine Gap sinyal istasyonu ve Kanada'nın Arktik bölgesindeki füze takip sistemleri, Amerika'nın küresel gücünü korumasına yardımcı olan kritik unsurlar. Ancak Trump'ın dünyasında Amerika, bu tesislere serbest erişimini kaybedebilir."



YENİ SENARYO: DÜNYA ÇOK ZARAR GÖRECEK

Dergi yayınladığı analizi şöyle bitirdi: "Anlaşmalar yoluyla her şeyin çözülebileceğine inananlar, Amerika'nın istediklerini pazarlık yaparak elde edebileceğini düşünüyor. Ancak Trump, on yıllardır süregelen bağımlılık ilişkilerini kendi çıkarı için kullanmaya çalışırken, Amerika'nın küresel nüfuzu hızla eriyebilir. Avrupa'daki ve diğer bölgelerdeki müttefikler, Amerika'ya güvenlerini kaybedip kendi güvenliklerini sağlamak için birbirlerine yönelebilirler. Eğer kaos yayılırsa, Amerika hem daha fazla tehditle yüzleşmek zorunda kalacak hem de bunları çözmek için daha az araca sahip olacak. Zayıf Amerikan ittifakları ve etkisiz silah kontrol anlaşmalarının olduğu bir sistemde, Asya'da bir nükleer silahlanma yarışı bile gündeme gelebilir. Böyle tehlikeli bir dönemde, dostluklar, güvenilirlik ve kurallar kısa vadeli kazançlardan çok daha değerlidir. Trump'ı bu politikasından vazgeçmeye Kongre, finans piyasaları veya seçmenler zorlayabilir. Ancak dünya, kuralsız bir çağa şimdiden hazırlanmaya başladı bile. (…) Bu yüzden dünya çok zarar görecek."