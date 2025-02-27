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Katy Perry uzaya çıkıyor! Jeff Bezos ünlü şarkıcı ve nişanlısına uzay deneyimi yaşatacak

ABD’li iş insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin, ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de katılacağı uzay yolculuğunu duyurdu. İlkbaharda yapılması planlanan ve yaklaşık 10 dakika sürecek olan uçuş, New Shepard roketiyle gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 22:59 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 22:59
Katy Perry uzaya çıkıyor! Jeff Bezos ünlü şarkıcı ve nişanlısına uzay deneyimi yaşatacak

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ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'nin uzay yolculuğu yapacak.

ABD'li şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğu yapacak. (Reuters)ABD'li şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğu yapacak. (Reuters)

Amerikalı iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin açıklamada bulunuldu.

Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez. (Sosyal medya)Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez. (Sosyal medya)

Açıklamada, ilkbaharda "New Shepard" adlı roketle gerçekleşmesi planlanan uzay uçuşunda Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yolcular arasında yer alacağı aktarıldı.

ABD'li şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğu yapacak. (Sosyal medya)ABD'li şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğu yapacak. (Sosyal medya)

Fırlatmanın ne zaman yapılacağına dair tarih bilgisi paylaşılmayan açıklamada, söz konusu uçuşun New Shepard roketinin 11. insanlı uçuşu olacağı belirtildi.

Blue Origin şirketi, uzay turizmi kapsamında 2021'den bu yana 10 dakika süren ücretli uçuşlar gerçekleştiriyor.

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