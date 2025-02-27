Katy Perry uzaya çıkıyor! Jeff Bezos ünlü şarkıcı ve nişanlısına uzay deneyimi yaşatacak

ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry 'nin uzay yolculuğu yapacak.

ABD'li şarkıcı Katy Perry uzay yolculuğu yapacak. (Reuters)

Amerikalı iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğuna ilişkin açıklamada bulunuldu.