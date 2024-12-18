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Kandil’de şer birliği! Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ve kara kutusu Ali Memlük Bafel Talabani’nin misafiri

Suriye’de Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkeden kaçan Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ve kara kutusu olarak bilinen İstihbarat Şefi Ali Memlük’ün terör örgütü PKK’nın kamplarının bulunduğu Kandil’e kaçtığı iddia edildi. Mahir Esad ve Ali Memlük’ün KYB lideri Bafel Talabani'nin misafiri oldukları belirtildi. İşte, Mahir Esad ve Ali Memlük’ün firar rotası ve sır toplantıları…

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:14 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 11:44
Kandil’de şer birliği! Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad ve kara kutusu Ali Memlük Bafel Talabani’nin misafiri

İÇİNDEKİLER

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    Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin muhalifler tarafından yıkılmasının ardından Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Esad'ın "kara kutusu" olarak bilinen istihbarat şefi Ali Memlük ve uyuşturucu imparatorluğunun başındaki kardeşi Mahir Esad'ın da ülkeden ayrıldığı bilinirken nereye kaçtıkları ise merak konusu oldu.

    Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Takvim Fotoğraf ArşiviSuriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

    KANDİL'DE ŞER BİRLİĞİ

    El Arabiya ve El Hadath kaynakları eski Suriye Ulusal Güvenlik Direktörü Ali Memlük ve eski Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın terör örgütü PKK'nın kamplarının bulunduğu Kandil Dağı'nda bulunduğunu iddia etti.

    Beşar Esad’ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon’dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad varBeşar Esad’ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon’dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var
    Beşar Esad'ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon'dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var

    MAHİR ESAD VE ALİ MEMLÜK'ÜN SIR TOPLANTILARI

    Mahir Esad ve Ali Memlük'ün bölgede İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullahı'ndan subaylarla toplantılar yaptığı belirtildi.

    Beşar Esad'ın İstihbarat Şefi Ali Memlük, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBeşar Esad'ın İstihbarat Şefi Ali Memlük, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    LASTİK BOTLA KAÇMIŞTI

    El Arabiya ve El Hadath kaynaklarına göre Memlük Lübnan'a girdi ve Refik Hariri Havalimanı'ndan ayrıldı. Memlük son olarak Suriye-Lübnan sınırından lastik bir botla ayrılırken görüntülenmişti.

    Beşar Esad'ın güvenlik danışmanı Ali Memluk botla ülkeden kaçtı!

    Lübnan İçişleri Bakanı Bassam El Mevlevi, El Arabiya ve El Hadath'a verdiği röportajlarda Lübnan'a yasa dışı yollardan giren Esad rejimi yetkililerinin takip edildiğini belirtti. Ayrıca, Esad'ın danışmanı Buthaina Shaaban'ın Beyrut Havalimanı'na geldiğini de vurguladı.

    Men dakka dukka! Esadın istihbaratçısı Ali Memlük lastik botla kaçarken görüntülendiMen dakka dukka! Esadın istihbaratçısı Ali Memlük lastik botla kaçarken görüntülendi

    ESAD'IN KARA KUTULARI ORTADAN KAYBOLDU

    Esad rejiminin çökmesinin ardından Memlük, aralarında devrik başkanın kardeşi Mahir Esad'ın da bulunduğu diğer üst düzey yetkililerle birlikte ortadan kayboldu.

    IRAK'TAN YALANLAMA GELDİ

    Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın Irak'ta olduğu yönündeki haberlere Bağdat'tan yanıt geldi. Pazartesi günü Irak İçişleri Bakanlığı Mahir Esad'ın Irak topraklarında bulunduğunu yalanladı.

    İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tuğgeneral Mikdad Miri "Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın Irak topraklarında bulunduğuna dair sosyal medyada yer alan haberler gerçek dışıdır" dedi.

    Esad rejiminin çökmesinin ardından Memlük, aralarında devrik başkanın kardeşi Mahir Esad'ın da bulunduğu diğer üst düzey yetkililerle birlikte ortadan kayboldu.Esad rejiminin çökmesinin ardından Memlük, aralarında devrik başkanın kardeşi Mahir Esad'ın da bulunduğu diğer üst düzey yetkililerle birlikte ortadan kayboldu.

    BAFEL TALABANİ'NİN MİSAFİRLERİ

    El Arabiya ve EL Hadath'a konuşan kaynaklar Mahir Esad'ın Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye vilayetinde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) partisi lideri Bafel Talabani'nin misafiri olduğunu söyledi.

    IRAK MI RUSYA MI?

    Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Dördüncü Tümen'in eski komutanı Mahir Esad'ın bir helikopterle Irak'a nakledildikten sonra Rusya'da olduğunu bildirmişti.

    Rejimin düşmesinden sonra ABD, Avrupa ve İngiltere'nin yaptırım listelerinde yer alan küçük kardeşten halen haber alınamıyor.

    Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad, Takvim Fotoğraf ArşiviBeşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad, Takvim Fotoğraf Arşivi

    BEŞAR ESAD'IN KARA KUTUSU ALİ MEMLÜK

    1949'da Şam'da dünyaya gelen Ali Memlük, Esad rejiminin en etkili ve esrarengiz isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 2005 yılında Genel İstihbarat Başkanı olarak atandı ve 2011'de Suriye'de protestolar patlak verdiğinde bunları bastırmakla görevlendirildi. Şam'da 2012'de düzenlenen büyük bombalı saldırının ardından ise Ulusal Güvenlik Danışmanlığına terfi etti.

    Memlük'ün Lübnan'la ilişkisi ise derin ve karmaşık. Memlük 2013'te Trablus Camii'ne düzenlenen ve onlarca kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı planlamakla suçlanıyor.

    Memlük, ABD ve Avrupa'nın katı yaptırımlarına tabi. 2023 yılında Fransa'da insanlığa karşı suç işlemekle suçlandı ve FBI, Memlük'ün Suriyeli-Amerikalı bir aktivistin işkence görmesi ve öldürülmesindeki rolünü araştırıyor.

    Beşar Esad'ın İstihbarat Şefi Ali Memlük, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBeşar Esad'ın İstihbarat Şefi Ali Memlük, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    ESAD EV HAPSİNE ATMIŞTI

    2015 yılına gelindiğinde ise Daily Telegraph, Esad'ın Memlük'ü kendisine karşı darbe planladığı gerekçesiyle ev hapsine aldığını iddia etmişti. Haberin ardından Suriye Haber Ajansı (SANA) resmi bir yalanlama yayımlamış ve Memlük'ün sağlığının iyi olduğunu, görevine de her zamanki gibi devam ettiğini belirtmişti.

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