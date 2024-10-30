Kamala Harris’e seçim mitinginde protesto şoku! Yüzlerce kişi Gazze için karşısına dikildi

Trump'ın teklif ettiği ekonomik reçetelerin orta ve düşük gelir gruplarına zarar vereceğini savunan Harris, kendi ekonomi planında daha fazla insanın daha kolay koşullarda ev sahibi olabileceğini ve orta sınıfın vergi yükünü azaltacağını söyledi.

KAMALA HARRIS'E GAZZE PROTESTOSU

Harris'in konuşmasına devam ettiği sırada yaklaşık 300 kişiden oluşan kalabalık grup, Filistin ve Gazze lehine sloganlar attı ve Biden-Harris yönetimini protesto etti.

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi mitingler devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail’e verdiği destek dolayısıyla protesto edildi, AA

"BUGÜN KAÇ ÇOCUK ÖLDÜRDÜN?"

İsrail'e silah ambargosu uygulanması talep edilen pankartlar taşıyan Filistin destekçisi göstericiler, "Kamala, ne diyorsun? Seçim günü sana oy vermeyeceğiz. Bugün kaç çocuk öldürdün?" şeklinde slogan attı.

Harris'in konuşmasının sonuna kadar gösterilerine devam eden grup, daha sonra pankartlar ve sloganlar eşliğinde Beyaz Saray'ın bulunduğu caddeye kadar yürüdü.