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Kamala Harris’e seçim mitinginde protesto şoku! Yüzlerce kişi Gazze için karşısına dikildi

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimine günler kala Washington’da miting düzenleyen Kamala Harris, Gazze protestosu ile karşı karşıya kaldı. Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ı kötülerken yüzlerce protestocu "Kamala, ne diyorsun? Seçim günü sana oy vermeyeceğiz. Bugün kaç çocuk öldürdün?" şeklinde slogan attı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 09:02 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 09:17
Kamala Harris’e seçim mitinginde protesto şoku! Yüzlerce kişi Gazze için karşısına dikildi

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ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi mitingler devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla protesto edildi.

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi mitingler devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail’e verdiği destek dolayısıyla protesto edildi, AAABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi mitingler devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail’e verdiği destek dolayısıyla protesto edildi, AA

WASHINGTON'DA SEÇİM MİTİNGİ

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimlerine günler kala Demokrat aday Harris, başkent Washington'da seçim mitingi düzenledi. 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını öncesinde dönemin başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı "The Ellipse" adlı alanda düzenlenen mitinge on binlerce kişinin katıldığı belirtildi.

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TRUMP'A YÜKLENDİ

Konuşmasında rakibi Trump'a yüklenen Harris, ABD'nin temel sorunlarını ancak kendisi ile ekibinin çözebileceğini, Trump'ın ise sadece "kaos" ve "kriz" getireceğini savundu.

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi mitingler devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail’e verdiği destek dolayısıyla protesto edildi, AAABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi mitingler devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail’e verdiği destek dolayısıyla protesto edildi, AA

Harris, "Donald Trump, on yılını Amerikan halkını bölünmüş ve birbirinden korkan şekilde tutmaya çalışarak geçirdi çünkü kendisi bu fakat bu akşam size şunu söylemek için buradayım: Bu, biz değiliz. Tüm Amerikalıların başkanı olmayı ve ülkeyi partiden her zaman üstün tutmayı vadediyorum." dedi.

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi mitingler devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail’e verdiği destek dolayısıyla protesto edildi, AAABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi mitingler devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail’e verdiği destek dolayısıyla protesto edildi, AA

Trump'ın teklif ettiği ekonomik reçetelerin orta ve düşük gelir gruplarına zarar vereceğini savunan Harris, kendi ekonomi planında daha fazla insanın daha kolay koşullarda ev sahibi olabileceğini ve orta sınıfın vergi yükünü azaltacağını söyledi.

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KAMALA HARRIS'E GAZZE PROTESTOSU

Harris'in konuşmasına devam ettiği sırada yaklaşık 300 kişiden oluşan kalabalık grup, Filistin ve Gazze lehine sloganlar attı ve Biden-Harris yönetimini protesto etti.

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi mitingler devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail’e verdiği destek dolayısıyla protesto edildi, AAABD’de 5 Kasım başkanlık seçimleri öncesi mitingler devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İsrail’e verdiği destek dolayısıyla protesto edildi, AA

"BUGÜN KAÇ ÇOCUK ÖLDÜRDÜN?"

İsrail'e silah ambargosu uygulanması talep edilen pankartlar taşıyan Filistin destekçisi göstericiler, "Kamala, ne diyorsun? Seçim günü sana oy vermeyeceğiz. Bugün kaç çocuk öldürdün?" şeklinde slogan attı.

Harris'in konuşmasının sonuna kadar gösterilerine devam eden grup, daha sonra pankartlar ve sloganlar eşliğinde Beyaz Saray'ın bulunduğu caddeye kadar yürüdü.

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