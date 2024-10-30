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İngiltere’de nükleer panik! Denizaltı tersanesinden dumanlar yükseldi

İngiltere’de yeni nesil nükleer denizaltıların inşa edildiği tersanede yangın çıktı. 1,6 milyar sterlin değerindeki nükleer denizaltının montajının yapıldığı alanda çıkan yangının ardından bölgeyi alevler kapladı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 10:52 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 11:02
İngiltere’de nükleer panik! Denizaltı tersanesinden dumanlar yükseldi

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İngiltere'nin yeni nesil nükleer denizaltılarını inşa eden tersanede yangın çıktı. 1,6 milyar sterlin değerindeki Astute sınıfı nükleer denizaltının montajının yapıldığı alandan dumanlar yükselirken halk paniğe kapıldı.

İngiltere’nin yeni nesil nükleer denizaltılarını inşa eden tersanede yangın çıktı, Takvim.com.tr Ekran görüntüsüİngiltere’nin yeni nesil nükleer denizaltılarını inşa eden tersanede yangın çıktı, Takvim.com.tr Ekran görüntüsü

NÜKLEER DENİZALTININ YAPILDIĞI FABRİKADA YANGIN

İngiliz The Sun'ın bildirdiğine göre yerel halk, yangının ana inşaat sahası olan ve 1,6 milyar sterlin değerindeki Astute sınıfı nükleer denizaltının montajının yapıldığı altı dönümlük Devonshire Dock Hall'da yoğunlaştığını söyledi.

İngiltere’nin yeni nesil nükleer denizaltılarını inşa eden tersanede yangın çıktı, Takvim.com.tr Ekran görüntüsüİngiltere’nin yeni nesil nükleer denizaltılarını inşa eden tersanede yangın çıktı, Takvim.com.tr Ekran görüntüsü

NÜKLEER RİSK VAR MI?

Polis, Devonshire Dock Hall'daki herkesi tahliye etti ve nükleer bir risk olmadığını teyit etti.

"Büyük yangın" sonrasında iki kişi duman zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Polis herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

Yetkililer, olayın devam ettiğini ve civardaki sakinlerin pencere ve kapıları kapalı tutmaları yönünde uyarıda bulunduklarını söyledi.

Yangının nasıl çıktığı henüz bilinmiyor.

İngiltere’nin yeni nesil nükleer denizaltılarını inşa eden tersanede yangın çıktı, Takvim.com.tr Ekran görüntüsüİngiltere’nin yeni nesil nükleer denizaltılarını inşa eden tersanede yangın çıktı, Takvim.com.tr Ekran görüntüsü

CUMBRIA İTFAİYESİNDEN KRİTİK UYARI

Cumbria İtfaiye ve Kurtarma Servisi "İtfaiye ekipleri şu anda Barrow'daki BAE sistemlerinin yakınında çıkan bir yangınla mücadele ediyor. Bölgede yaşayanlara pencere ve kapıları kapalı tutmaları ve bölgeden uzak durmaları tavsiye ediliyor." şeklinde açıklama yaptı.

BAE Systems dünyanın en büyük savunma müteahhitlerinden biridir.

Nükleer denizaltılar, savaş uçakları, tanklar ve gemiler de dahil olmak üzere çok çeşitli askeri donanım ve teknoloji üretiyor. Ayrıca silah ve mühimmat da sağlıyorlar.

İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde yangın!

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