ABD’de 5 Kasım için katliam hazırlığı: Bill Gates ve Klaus Schwab parmağı! Milyarderler seçimini yaptı Jeff Bezos tarafsız kaldı

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken Amazon'un CEO'su dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos , hiçbir siyasi adayı desteklemediğini açıkladı. Elon Musk 'ın Donald Trump'ın yanında, Bill Gates 'in ise Kamala Harris'in yanında yer aldığı seçimde tarafsız kalan Jeff Bezos tepki çekerken küresel elitlerin 5 Kasım'da büyük bir operasyon düzenleyeceği de ortaya çıktı.

MİLYARDERLER SEÇİM İÇİN YERİNİ ALDI

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk, eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump için mitinglerde boy gösterirken Bill Gates ise Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaparak tarafını ilan etti.

JEFF BEZOS'TAN TARAFSIZLIK İLANI

Bir diğer milyarder Jeff Bezos ise 2024 seçimlerinde tarafız kalacağını belirtti. Amerikan basınında yerel seçimlerden en yüksek makama kadar gazeteler bazı isimlerin arkasında durup okurlarına oy vermeleri konusunda yönlendirici olmaları bir gelenekti. LA Times'ın editoryal kadrosu tam Kamala Harris'i desteklemeyi açıklamayı düşünürken patron Bezos "hayır" dedi. Öte yandan Washington Post ise hiçbir adayı desteklemeyeceklerini açıkladı. Amerikan medyası seçimlerde resmen paramparça oldu.

Jeff Bezos, Takvim Fotoğraf Arşivi