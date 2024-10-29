ABD’de 5 Kasım için katliam hazırlığı: Bill Gates ve Klaus Schwab parmağı! Milyarderler seçimini yaptı Jeff Bezos tarafsız kaldı

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken Amazon'un CEO'su dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos, hiçbir siyasi adayı desteklemediğini açıkladı. Elon Musk'ın Donald Trump'ın yanında, Bill Gates'in ise Kamala Harris'in yanında yer aldığı seçimde tarafsız kalan Jeff Bezos tepki çekerken küresel elitlerin 5 Kasım'da büyük bir operasyon düzenleyeceği de ortaya çıktı.
Jeff Bezos, Takvim Fotoğraf Arşivi
MİLYARDERLER SEÇİM İÇİN YERİNİ ALDI
Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk, eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump için mitinglerde boy gösterirken Bill Gates ise Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaparak tarafını ilan etti.
JEFF BEZOS'TAN TARAFSIZLIK İLANI
Bir diğer milyarder Jeff Bezos ise 2024 seçimlerinde tarafız kalacağını belirtti. Amerikan basınında yerel seçimlerden en yüksek makama kadar gazeteler bazı isimlerin arkasında durup okurlarına oy vermeleri konusunda yönlendirici olmaları bir gelenekti. LA Times'ın editoryal kadrosu tam Kamala Harris'i desteklemeyi açıklamayı düşünürken patron Bezos "hayır" dedi. Öte yandan Washington Post ise hiçbir adayı desteklemeyeceklerini açıkladı. Amerikan medyası seçimlerde resmen paramparça oldu.
Jeff Bezos, Takvim Fotoğraf Arşivi
"MEDYAYA GÜVENİLMEZ" DEYİP DUYURDU
Bezos ise tarafsız kalacağını ilan ettiği köşe yazısında söz konusu kararının gazetecilere ve medyaya olan kamuoyu güveninin azalmasından kaynaklandığını belirtti.
"Başkanlık onayları bir seçimin terazisini değiştirmek için hiçbir şey yapmaz" diyen Bezos, "Pensilvanya'daki kararsız seçmenlerin hiçbiri 'Gazete A'nın onayını alıyorum' demeyecek. Hiçbiri. Başkanlık onaylarının aslında yaptığı şey, önyargı algısı yaratmaktır." ifadelerini kullandı.
Başkanlık seçimine milyarder destekleri ABD basınında gündemin bir numaralı konusu iken flaş bir haber gündeme damga vurdu.
Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris
KÜRESEL ELİTLERDEN "KATLİAM VE YIKIM HAZIRLIĞI"
Küresel elitlerin 5 Kasım'ı ABD genelinde bir katliam ve yıkım günü olarak belirlediği ortaya çıktı.
The People Voice'a göre üç önemli ulusal güvenlik kaynağı, yaygın bir siber saldırının yakın olduğunu ve bunun 11 Eylül'den daha büyük veya en az onun kadar büyük olma potansiyeline sahip olduğu planını sızdırdı.
ABD, 11 Eylül saldırıları, Takvim Fotoğraf Arşivi