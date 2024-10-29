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ABD’de 5 Kasım için katliam hazırlığı: Bill Gates ve Klaus Schwab parmağı! Milyarderler seçimini yaptı Jeff Bezos tarafsız kaldı

ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimlerine bir hafta kala milyarderler saflarını belirledi. Dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos, hiçbir siyasiyi desteklemeyeceğini açıklarken ABD medyasını suçladı. Öte yandan Elon Musk’ın Donald Trump’a, Bill Gates’in ise Kamala Harris’e destek verdiği seçimden günler önce gündeme damga vuran bir iddia ortaya atıldı. Küresel elitlerin 5 Kasım için katliam ve yıkım hazırlığı yaptığı, Joe Biden/Kamala Harris yönetiminin ise bile isteye hiçbir güvenlik önlemi almadığını belirtildi. Peki, ABD’de seçim öncesi neler oluyor? İşte, seçimin kaderini belirleyecek iddialarla ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 14:48 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 15:03
ABD’de 5 Kasım için katliam hazırlığı: Bill Gates ve Klaus Schwab parmağı! Milyarderler seçimini yaptı Jeff Bezos tarafsız kaldı

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ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken Amazon'un CEO'su dünyaca ünlü milyarder Jeff Bezos, hiçbir siyasi adayı desteklemediğini açıkladı. Elon Musk'ın Donald Trump'ın yanında, Bill Gates'in ise Kamala Harris'in yanında yer aldığı seçimde tarafsız kalan Jeff Bezos tepki çekerken küresel elitlerin 5 Kasım'da büyük bir operasyon düzenleyeceği de ortaya çıktı.

Jeff Bezos, Takvim Fotoğraf ArşiviJeff Bezos, Takvim Fotoğraf Arşivi

MİLYARDERLER SEÇİM İÇİN YERİNİ ALDI

Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk, eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump için mitinglerde boy gösterirken Bill Gates ise Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e 50 milyon dolarlık bağış yaparak tarafını ilan etti.

Epstein ve Diddy listelerinin ortak paydası! Bill Gates’ten Kamala Harris’e 50 milyon dolar bağışEpstein ve Diddy listelerinin ortak paydası! Bill Gates’ten Kamala Harris’e 50 milyon dolar bağış
Epstein ve Diddy listelerinin ortak paydası! Bill Gates'ten Kamala Harris'e 50 milyon dolar bağış

JEFF BEZOS'TAN TARAFSIZLIK İLANI

Bir diğer milyarder Jeff Bezos ise 2024 seçimlerinde tarafız kalacağını belirtti. Amerikan basınında yerel seçimlerden en yüksek makama kadar gazeteler bazı isimlerin arkasında durup okurlarına oy vermeleri konusunda yönlendirici olmaları bir gelenekti. LA Times'ın editoryal kadrosu tam Kamala Harris'i desteklemeyi açıklamayı düşünürken patron Bezos "hayır" dedi. Öte yandan Washington Post ise hiçbir adayı desteklemeyeceklerini açıkladı. Amerikan medyası seçimlerde resmen paramparça oldu.

Jeff Bezos, Takvim Fotoğraf ArşiviJeff Bezos, Takvim Fotoğraf Arşivi

"MEDYAYA GÜVENİLMEZ" DEYİP DUYURDU

Bezos ise tarafsız kalacağını ilan ettiği köşe yazısında söz konusu kararının gazetecilere ve medyaya olan kamuoyu güveninin azalmasından kaynaklandığını belirtti.

"Başkanlık onayları bir seçimin terazisini değiştirmek için hiçbir şey yapmaz" diyen Bezos, "Pensilvanya'daki kararsız seçmenlerin hiçbiri 'Gazete A'nın onayını alıyorum' demeyecek. Hiçbiri. Başkanlık onaylarının aslında yaptığı şey, önyargı algısı yaratmaktır." ifadelerini kullandı.

Başkanlık seçimine milyarder destekleri ABD basınında gündemin bir numaralı konusu iken flaş bir haber gündeme damga vurdu.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Kamala HarrisCumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris

KÜRESEL ELİTLERDEN "KATLİAM VE YIKIM HAZIRLIĞI"

Küresel elitlerin 5 Kasım'ı ABD genelinde bir katliam ve yıkım günü olarak belirlediği ortaya çıktı.

The People Voice'a göre üç önemli ulusal güvenlik kaynağı, yaygın bir siber saldırının yakın olduğunu ve bunun 11 Eylül'den daha büyük veya en az onun kadar büyük olma potansiyeline sahip olduğu planını sızdırdı.

ABD, 11 Eylül saldırıları, Takvim Fotoğraf ArşiviABD, 11 Eylül saldırıları, Takvim Fotoğraf Arşivi

5 KASIM SALDIRI PLANI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın 5 Kasım'da yani seçim günü büyük bir siber güvenlik kesintisi için üst düzey bir masa başı tatbikatı düzenlediği iddia ediliyor. Küresel elitlerin "tesadüf eseri ya da değil, aynı anda gerçekleşen dünya krizlerini yansıtan yüksek düzeyli masaüstü ve hazırlık tatbikatları düzenleme geçmişine sahip olduğunu" iddia eden The People's Voice, "11 Eylül'de ABD ordusu o kadar çok uçak kaçırma tatbikatı yapıyordu ki hava savunma sistemleri olup biteni anlamakta zorluk çekiyordu." İfadelerini kullandı.

"KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAZLAR"

Küresel elitlerin ve ABD derin devletinin büyük bir çaresizlik içinde olduğunu belirten The People's Voice, "5 Kasım kaybetmeyi göze alamayacakları bir seçim ancak kazanamayacaklarını da biliyorlar" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Takvim FOtoğraf ArşiviABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Takvim FOtoğraf Arşivi

BIDEN HİÇBİR ÖNLEM ALMIYOR! ARKASINDA BILL GATES VE KLAUS SCHWAB VAR

Söz konusu siber saldırıda Bill Gates ve Klaus Schwab'ın parmağının olacağını iddia eden The People's Voice, istihbaratın seçim gününe yakın veya seçim günü civarında bir kesinti öngördüğünü, Biden/Harris hükümetinin tehdide karşı resmen sıfır koruma uyguladığını belirtti.

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