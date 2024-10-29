Kamala Harris’in İsrail’e gizli desteği! Doug Emhoff ‘Kendimizi adadık’ dedi

ABD 'de başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris 'in eşi Yahudi kökenli Doug Emhoff , Pittsburg Üniversitesi kampüsünde düzenlenen özel bir etkinlikte Yahudi seçmenlere seslendi ve İsrail 'e desteğini vurguladı.

Emhoff "7 Ekim'de İsrail 'e yönelik Hamas terör saldırılarının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala hepimiz sarsılmış durumdayız" dedi. "Yahudiler için rahatsız edici ve huzursuz edici bir zaman olduğunu söyleyen Emhoff, şöyle konuştu:

HARRIS ARKA PLANDA İSRAİL İÇİN NE YAPIYOR?

Kamala Harris'in İsrail'e bağlılığının sarsılmaz olduğunu söyleyen Emhoff, eşinin İsrail için kamuoyuna yansıtılanın ötesinde çalışmalar yaptığını vurguladı.

Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff, Takvim Fotoğraf Arşivi

Eşi Harris'in İsrail'i İran ve Hizbullah gibi tehditlere karşı savunma sözü verdiğini belirten Emhoff, "Harris Yahudi halkının burada ve dünya genelinde emniyet ve güvenliğini sağlamak ve Yahudi halkı için güvenli, demokratik bir vatanın varlığını desteklemek için her zaman çalışacağına dair "açık ve net" bir söz verdi." dedi.

KİMDİR BU DOUG EMHOFF?

Harris'in Yahudi kökenli eşi Doug Emhoff, Harris'in başkan seçilmesi durumunda ilk "Yahudi First Gentlemen" olarak tarihe geçecek. Emhoff, İsrail Gazze'de binlerce Filistinli sivili katlederken katliama karşı tepkilerin antisemitizm olduğunu iddia etmiş ve okul okul, üniversite üniversite gezerek Yahudi karşıtlığının tehlikeleri konulu seminerler vermişti.