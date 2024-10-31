Desilyon nedir? 20 desilyon dolar kaç TL eder? Rusya’dan Google’a ceza: 20 desilyon kaç sıfırlı?

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Google, Rus medya kanallarının içeriklerini engellemesi nedeniyle Rusya'da mahkeme kararıyla yaklaşık 20 desilyon dolarlık bir ceza ödemeye mahkum edildi. Bu durum, şirketin Rusya'daki faaliyetlerine yönelik hukuki süreçlerin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

(Takvim Foto Arşiv) Dört Yıllık Hukuk Süreci 2020 yılında Rus kanalı Tsargrad'ın ABD yaptırımları nedeniyle YouTube'dan yasaklanmasının ardından başlayan dört yıllık hukuk süreci, sonunda bu büyük cezayla sonuçlandı. Bu süreç, hem Rusya hem de uluslararası düzeyde dijital içerik yönetimi ve ifade özgürlüğü konularında önemli tartışmalara yol açtı.