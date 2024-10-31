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Desilyon nedir? 20 desilyon dolar kaç TL eder? Rusya'dan Google'a ceza: 20 desilyon kaç sıfırlı?

Rusya'nın, YouTube platformunda yer alan Rus kurumları ve kişilere ait kanalların kaldırılması gerekçesiyle Google'a verdiği para cezalarının toplamının 20 desilyon doları geçtiği bildirildi. Bu durum, Google'ın Rusya'daki faaliyetlerine yönelik sıkı denetimlerin ve yaptırımların artmasına işaret ediyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:26 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 08:31
Desilyon nedir? 20 desilyon dolar kaç TL eder? Rusya’dan Google’a ceza: 20 desilyon kaç sıfırlı?

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Google, Rus medya kanallarının içeriklerini engellemesi nedeniyle Rusya'da mahkeme kararıyla yaklaşık 20 desilyon dolarlık bir ceza ödemeye mahkum edildi. Bu durum, şirketin Rusya'daki faaliyetlerine yönelik hukuki süreçlerin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Dört Yıllık Hukuk Süreci

2020 yılında Rus kanalı Tsargrad'ın ABD yaptırımları nedeniyle YouTube'dan yasaklanmasının ardından başlayan dört yıllık hukuk süreci, sonunda bu büyük cezayla sonuçlandı. Bu süreç, hem Rusya hem de uluslararası düzeyde dijital içerik yönetimi ve ifade özgürlüğü konularında önemli tartışmalara yol açtı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

20 Desilyon Dolar Ne Kadar?

Desilyon, büyük bir sayı birimidir ve 20 desilyon dolar, oldukça dikkat çekici bir rakamdır.

Desilyon Nedir?

Desilyon, bin adet nonilyondan oluşan bir sayıdır. Bu sayı, 999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999 ile 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001 arasında yer alır ve rakamlarla 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 veya 10^33 olarak yazılabilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Desilyon ve Diğer Büyük Sayı Birimleri

Desilyon, büyük sayıların hiyerarşisinde önemli bir yere sahiptir. İşte bazı büyük sayı birimleri ve sıfır sayıları:

1 Milyar: 9 sıfır

1 Trilyon: 12 sıfır

1 Katrilyon: 15 sıfır

1 Kentilyon: 18 sıfır

1 Sekstilyon: 21 sıfır

1 Septilyon: 24 sıfır

1 Oktilyon: 27 sıfır

1 Nonilyon: 30 sıfır

1 Desilyon: 33 sıfır

1 Undesilyon: 36 sıfır

1 Dodesilyon: 39 sıfır

1 Tredesilyon: 42 sıfır

1 Katordesilyon: 45 sıfır

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

20 Desilyon Doların TL Karşılığı

Peki, 20 desilyon doların Türk Lirası karşılığı nedir? Güncel döviz kurlarına göre, bu büyük miktar, trilyonlarca TL'ye denk gelmektedir. Ancak tam bir hesaplama yapmak için mevcut döviz kurunu bilmek gerekmektedir. Örneğin, 1 doların 27 TL olduğunu varsayarsak:

20 Desilyon Dolar = 20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 x 27 TL = 540.000.000.000.000.000.000.000.000 TL

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