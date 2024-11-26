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Netanyahu için tüm kapılar Scheveningen hapishanesine çıkıyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, UCM'ye üye 124 ülkeden birinin tutuklaması durumunda Lahey'deki Scheveningen hapishanesine gönderilecek.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 18:45 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 18:56
Netanyahu için tüm kapılar Scheveningen hapishanesine çıkıyor

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve görevden aldığı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı verdi. UCM'nin kararının ardından üye ülkelerden çeşitli açıklamalar yapılırken, dünya kamuoyu Netanyahu'nun tutuklanıp tutuklanamayacağına odaklandı.

UCM'nin tutuklama kararının uygulanması durumunda, Netanyahu'nun nereye nakledileceği merak konusu oldu. Eğer 124 üye ülkeden biri tutuklama işlemi gerçekleştirirse, Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentindeki Scheveningen hapishanesine götürülecek.

Netanyahu tutuklanırsa burada yatacak

BUGÜNE KADAR 25 BİNDEN FAZLA KİŞİ TUTULDU

Scheveningen hapishanesi, Lahey'in doğusundaki Scheveningen bölgesinde, Belgisch Park mahallesinde yer alan ünlü bir cezaevidir. 1919'da küçük suçluları barındırmak amacıyla inşa edilen hapishane, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bugüne kadar 25 binden fazla kişinin tutulduğu bu hapishanede, çoğunlukla Yahudiler ve siyasi tutuklular yer almıştır.

Dünyanın en kötü şöhretli savaş suçu zanlılarının bir kısmının geçici olarak tutulduğu Scheveningen hapishanesinde, mahkumlara bazı imkanlar sunuluyor. Hükümlüler, vakitlerinin çoğunu diğer mahkumlarla sohbet ederek veya satranç oynayarak geçiriyor. "Hague Hilton" olarak adlandırılan cezaevinde, nispeten lüks olanaklar mevcut. Mahkumlar masa futbolu oynayabilir, kütüphanede geniş bir okuma materyali yelpazesine erişebilir. Ayrıca, hapishanede bir spor salonu gibi çeşitli diğer imkanlar da bulunuyor.

Scheveningen hapishanesindeki koğuşlar, 10-15 metrekarelik standart odalar olup, her odada duş, tuvalet, lavabo, kahve makinesi, çalışma masası, elbise dolabı, kitaplık, radyo, TV ve yatak bulunuyor. Mahkumlar, davaları üzerinde çalışabilmeleri için bir bilgisayar da kullanabiliyor. Hapishane, sunduğu nispeten konforlu imkanlarla dikkat çekiyor.

Ratko Mladiç, ʺBosna Kasabıʺ (Fotoğraf: Sabah.com.tr)Ratko Mladiç, ʺBosna Kasabıʺ (Fotoğraf: Sabah.com.tr)

"BOSNA KASABI"DA BURADA TUTULDU

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski Sırp komutan Ratko Mladiç, "Bosna Kasabı" olarak tanınıyor. Mladiç, yargılama sürecinde Scheveningen hapishanesinde tutulmuştu. 1996'da verilen yakalama kararının ardından 16 yıl geçtikten sonra, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalanan Mladiç'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırım suçlarından dolayı suçlu bulunan Mladiç, emrindeki Sırp güçlerinin Srebrenitsa'yı Bosnalı Müslümanlardan temizlemeyi hedeflediği ve bu hedefin, savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile ortak bir plan olduğu belirtilmişti.

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