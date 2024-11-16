İngiltere’de Avam Kamarası’nda grup seks skandalı: Başrolde eski milletvekili var

İngiltere 'de Muhafazakar Parti milletvekilleri büyük bir skandalla gündeme damga vurdu. Daily Mail yazarı Nadine Dorries , Westminster Sarayı'nda milletvekilleri için çalışan bir isimden aldığı mesaj ile adeta beyninden vurulmuşa döndüğünü yazdı.

İNGİLİZ MİLLETVEKİLLERİ AVAM KAMARASI'NDA NE YAPIYOR?

Bir İngiliz milletvekilinin uygunsuz bir fotoğrafının kendisine mesaj gönderildiğini belirten Dorries, "Fotoğrafı yalnızca bir kez, 30 saniye boyunca görüntüleyebildim. Ardından ekrandan kayboldu ama bu, milletvekilinin kim olduğunu ve tam olarak ne yaptığını anlamam için yeterliydi" ifadelerini kullandı.

Nadine Dorries geçtiğimiz yıl yayımlanan ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yönelik "siyasi suikastı" anlattığı "The Plot" kitabının ardından Westminster'dan bir kişinin kendisine bilgi vermek için ulaştığını belirtti.