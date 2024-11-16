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İngiltere’de Avam Kamarası’nda grup seks skandalı: Başrolde eski milletvekili var

İngiltere'de Avam Kamarası büyük bir skandalla çalkalanıyor. İngiliz gazeteci Nadine Dorries, Westminster çalışanlarından bir fotoğraf aldığını ve Avam Kamarası'nda sapkın grup seks partileri yapıldığını öğrendiğini yazdı. İki genç çalışanın anlattığına göre başrolde eski Milletvekili William Wragg var. İşte, Avam Kamarası'nın grup seks skandalı...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 13:09 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 14:13
İngiltere’de Avam Kamarası’nda grup seks skandalı: Başrolde eski milletvekili var

İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekilleri büyük bir skandalla gündeme damga vurdu. Daily Mail yazarı Nadine Dorries, Westminster Sarayı'nda milletvekilleri için çalışan bir isimden aldığı mesaj ile adeta beyninden vurulmuşa döndüğünü yazdı.

İngiltere’de Avam Kamarası’nda grup seks skandalı: Başrolde eski milletvekili var

İNGİLİZ MİLLETVEKİLLERİ AVAM KAMARASI'NDA NE YAPIYOR?

Bir İngiliz milletvekilinin uygunsuz bir fotoğrafının kendisine mesaj gönderildiğini belirten Dorries, "Fotoğrafı yalnızca bir kez, 30 saniye boyunca görüntüleyebildim. Ardından ekrandan kayboldu ama bu, milletvekilinin kim olduğunu ve tam olarak ne yaptığını anlamam için yeterliydi" ifadelerini kullandı.

Nadine Dorries geçtiğimiz yıl yayımlanan ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yönelik "siyasi suikastı" anlattığı "The Plot" kitabının ardından Westminster'dan bir kişinin kendisine bilgi vermek için ulaştığını belirtti.

İngiltere’de Avam Kamarası’nda grup seks skandalı: Başrolde eski milletvekili var

İKİ GENÇ ÇALIŞAN ANLATTI: ZORBALIK, CİNSEL TACİZ, MOBBING

Yeni mezun gençlerin Westminster'da zorbalık, cinsel taciz ve mobbinge maruz kaldığını öğrendiğini belirten Dorries, iki genç çalışan ile Zoom üzerinden konuştuğunu söyledi. İki genç de ileride milletvekili olmak istediklerini fakat Westminster'da geçirdikleri 18 ayın ardından bu düşüncelerden vazgeçtiklerini söyledi. Dorries, konuşmayı "İkisi de sevimli ve komikti ancak anlattıkları hikaye ölümcül derecede ciddiydi" şeklinde tanımladı.

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