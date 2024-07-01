İsrail ordusunda kriz: Gayrimeşru ordu insanlık dışı saldırılar! 7 Ekim’den bu yana 900 subay emeklilik istedi

İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. Gazze'de ölümcül saldırılar sürerken İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana yüzbaşı ve yarbay rütbesindeki yaklaşık 900 subayın emekli olmak için talepte bulunduğu ortaya çıktı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze'ye saldırıların başlamasından beri orduda emekli olmak isteyen subayların sayısında dikkat çeken bir artış olduğunu belirtti.
900 SUBAY EMEKLİLİK İSTEDİ
Kanal 12'ye göre 7 Ekim'den bu yana orduda yüzbaşı ve yarbay rütbelerinde emekli olmak isteyenlerin sayısı 900'e yaklaştı.
Emeklilik şartlarının incelenmesi konusunda talepte bulunan söz konusu subayların temel gerekçesi ise 7 Ekim saldırıları ve ordunun gayrimeşru hale getirilmesi olarak kaydedildi.
İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ
Orduda son aylarda komuta kademelerinde artan huzursuzluk zaman zaman gündeme geliyor.
İsrail ordusunda her yıl ortalama yüzbaşı ve yarbay rütbelerinde 100 ila 120 subay emekli olmak isterken son bir yılda sayının 9 katına çıkması orduda yeni bir kriz olarak değerlendiriliyor.