İsrail ordusunda kriz: Gayrimeşru ordu insanlık dışı saldırılar! 7 Ekim’den bu yana 900 subay emeklilik istedi

İsrail ordusu Gazze'de saldırılara devam ediyor. Gazze'de ölümcül saldırılar sürerken İsrail ordusunda 7 Ekim'den bu yana yüzbaşı ve yarbay rütbesindeki yaklaşık 900 subayın emekli olmak için talepte bulunduğu ortaya çıktı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze'ye saldırıların başlamasından beri orduda emekli olmak isteyen subayların sayısında dikkat çeken bir artış olduğunu belirtti.