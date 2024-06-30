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Macron kumarı kaybetti: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez! Fransa’da erken seçim zaferi de aşırı sağda: İkinci tur ne zaman?

Son dakika haberleri... Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ilk turunda aşırı sağcılar zafer kazanırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise büyük kumarı kaybetti. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından meclisi fesheden ve erken seçim kararı alan Macron’un kendi sonunu hazırladığı belirtilirken Fransa’nın önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği’nden ayrılabileceği düşünülüyor. Peki, Fransa “Frexit” yolunda ilerliyor mu? Fransa’da ikinci tur seçimleri ne zaman? İşte, tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 10:40 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 10:05
Macron kumarı kaybetti: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez! Fransa’da erken seçim zaferi de aşırı sağda: İkinci tur ne zaman?

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Son dakika haberleri... Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ilk turunda aşırı sağcılar galip geldi. Aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Birlik (RN) partisi oyların yüzde 33'ten fazlasını toplayarak ilk sırayı aldı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, aşırı sağ ittifak yüzde 33,15 oyla birinci, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşti.

MACRON KÜME DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırayı aldı.

Seçimde parti ve ittifakların kazanmak için yarıştığı Temsilciler Meclisindeki 577 sandalyeden 76'sı ilk turda sahiplerini bulurken kalan 501 sandalyenin kazananları, 7 Temmuz'da düzenlenecek ikinci turda belli olacak.

İKİNCİ TUR GELECEK HAFTA
Seçimin ikinci turu 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Macron, ikinci turda aşırı sağa karşı geniş bir ittifak kurulması çağrısında bulundu.

Sol partiler, aşırı sağın kazanmasını engellemek için üçüncü oldukları bölgelerde seçimden çekileceklerini açıkladı.

Anket şirketleri, aşırı sağın ikinci turda parlamentoda çoğunluğu elde edeceğini öngörüyor.

MAKRON'UN SALTANININ SONU GELDİ
Fransız basını Macron'un Meclis'i feshetme kararının kendi görevi ve partisinin geleceği üzerindeki etkilerine değindi.

Challenges dergisinin "2024 genel seçimleri: Kral Macron'un saltanatının sonu" başlıklı haberinde, Macron'un Ulusal Meclis'i feshederek kendi düşüşünü tetiklediği kaydedildi.

Haberde, Macron'un eski Başbakanı Edouard Philippe, mevcut Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Macron'un düşüşünü daha da hızlandırdığı belirtilerek "Bu genel seçimler, Macronculuk saltanatının sonunu hazırlayabilir" ifadesine yer verildi.

Le Monde gazetesi, ilk sonuçlara göre seçimde iktidarın aşırı sağ ve solcuların gerisinde kalmasını "Mağlup olan Macron cephesi, üçüncü sıraya yerleşti" başlığıyla duyurdu. Gazete, başka bir haberinde ise seçimin ilk turunu dördüncü sırada tamamlayan merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin ülke genelinde güç kaybettiğini belirtti.

YOK OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA
Fransız Le Figaro gazetesi de "Genel seçimler: Macron'un kaybettiği bahis" başlığıyla geçtiği haberde, Macron'un merkezdeki "blokunun" yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Haberde, "Avrupa (Parlamentosu) seçimleri tokadından 3 hafta sonra Elysee'de yine bir mağlubiyet gecesi." ifadesi kullanıldı.

Kamu yayıncısı Franceinfo ilk turun sonuçlarını derlediği haberde, aşırı sağcı RN partisinin seçimin ilk turuna hakim olduğunu aktarırken "Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'in feshedildiğini açıklamasından 3 hafta sonra, erken genel seçimlerin ilk turu aşırı sağ parti ve müttefikleri açısından benzeri görülmemiş bir başarı teşkil ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

ATTAL'DAN İLK DEĞERLENDİRME
Kesin olmayan ilk tur sonuçlarının ardından seçim değerlendirmesi yapan Başbakan Gabriel Attal, aşırı sağın iktidarın eşiğinde olduğunu söyledi.
"Tek bir oy bile RN'ye gitmemeli" diyen Attal, "RN'nin ikinci turda mutlak çoğunluğu elde etmesini engelleme" çağrısında bulundu.

AŞIRI SAĞ KARŞITI GÖSTERİCİLER SOKAKLARA İNDİ
Aşırı sağ karşıtı göstericiler, başkent Paris'in sembolik önem taşıyan noktası Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, RN karşıtı slogan attı.


Öte yandan ülkenin ikinci büyük kenti Lyon'da yaklaşık 800 faşizm karşıtı, gösteri düzenledi.

Göstericiler, kamu mallarına zarar ve çöp bidonlarını ateşe verdi.



Güvenlik güçleri, Cumhuriyet Sokağı'nda göstericilere biber gazıyla müdahale etti.


Yüzü maskeli bazı eylemciler, Lyon'un 1. bölgesindeki belediye binasına girmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

MACRON SİYASETEN NAKAVT SAYILACAK
Fransa'daki seçimlere ilişkin Sabah Gazetesi yazarı Bercan Tutar da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Macron ekonomik ve politik anlamdaki her türlü başarısızlığını İslam'a ve Müslümanlara savaş açarak perdelemeye çalıştığını belirten Tutar, " Sağ kazansa da Macron 2027'ye kadar koltuğunda oturmayı planlıyor. Böylece küreselci çetenin dış politika ve savunma alanlarındaki projelerini sürdürmeyi düşünüyor.

AP seçimlerinden sonra dünkü sonuçlardan da eğer aynı şiddette sağ bir kroşe yerse Macron da Macronizm de artık siyaseten 'nakavt' sayılacaktır.



Fakat burada nakavt olanın Macron değil Fransa olduğunu da akıldan çıkarmayalım. Küreselci çeteler bu kez Fransa'yı sağdan sömürecek.

Çünkü onlarca sömürgesi olan; kültür, sanat, moda, kozmetik ve tarım ürünlerinde dünyanın öncü markalarına sahip; özellikle de Mirage, Rafale ve Airbus uçaklarıyla sivil ve askeri havacılık endüstrisinde ABD ile aynı konumdaki Fransa'nın içine yuvarlandığı ekonomik, sosyal ve siyasi çöküntünün nedenini iyi kavramak lazım.

Bu refah ve kaynaklar neden halka aktarılamıyor? Neden bu devasa endüstriye ve sömürgelerden gelen yüz milyarlarca dolarlık kaynağa rağmen çiftçi, memur ve işçiler ekonomik krizde? Hizmet, eğitim, sağlık, tarım ve imalat sanayi neden can çekişiyor? Halkın refahı neden eriyor?

Çünkü kaynaklar küreselci Siyonist çetelere akıyor? Dolayısıyla aşırı sağcılar eğer, Fransa'nın ekonomik ve siyasi bağımsızlığını kazanmada ciddi ise o zaman ilk iş olarak bu kan emicilerin hegemonyasına son vermeleri gerekecek.

Aksi halde başarıları bir 'Pirus zaferi' olarak kalacaktır. Vesayet sistemi değişmeyecek sadece aktörler değişecektir." ifadelerini kullandı.

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KUMARIN SONU "FREXIT"

Macron'un kumarına tepki yağarken sürecin Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile dahi sonlanabileceği iddia ediliyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış döneminde AB adına "Brexit" müzakerelerini yürüten ve Fransa'nın Avrupa yanlısı muhafazakarlarından biri olarak bilinen Michel Barnier, The Telegraph gazetesine konuştu ve Brexit'ten ders alınmaması durumunda Fransa'nın da Avrupa Birliği'nden ayrılabileceğini söyledi.

Barnier Macron'un kendisini dinlemediğini söyledi ve "Göç, güvenlik, devlet otoritesi ve kalkınma konularındaki uyarılarımın dinlenmemiş olmasından üzüntü duyuyorum" şeklinde konuştu.

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50 MİLYON FRANSIZ SANDIK BAŞINDA

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.

4 bin 9 milletvekili adayının yarıştığı seçimin ilk tur oylamasında yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, 7 Temmuz'da yapılacak ikinci tura katılabilecek. Mecliste salt çoğunluğu elde etmek için parti veya ittifakların 289 milletvekiline ulaşması gerekiyor.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlarken resmi sonuçların daha sonra açıklanması bekleniyor.

Seçim yarışında merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans'ın iktidarın ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı öne çıkıyor.

AŞIRI SAĞ FARK ATTI

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı. Aşırı sağın zaferinin ardından Macron erken seçim kararı almıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

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