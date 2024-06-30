Macron kumarı kaybetti: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez! Fransa’da erken seçim zaferi de aşırı sağda: İkinci tur ne zaman?

Macron ekonomik ve politik anlamdaki her türlü başarısızlığını İslam'a ve Müslümanlara savaş açarak perdelemeye çalıştığını belirten Tutar, " Sağ kazansa da Macron 2027'ye kadar koltuğunda oturmayı planlıyor. Böylece küreselci çetenin dış politika ve savunma alanlarındaki projelerini sürdürmeyi düşünüyor. AP seçimlerinden sonra dünkü sonuçlardan da eğer aynı şiddette sağ bir kroşe yerse Macron da Macronizm de artık siyaseten 'nakavt' sayılacaktır.





Fakat burada nakavt olanın Macron değil Fransa olduğunu da akıldan çıkarmayalım. Küreselci çeteler bu kez Fransa'yı sağdan sömürecek.



Çünkü onlarca sömürgesi olan; kültür, sanat, moda, kozmetik ve tarım ürünlerinde dünyanın öncü markalarına sahip; özellikle de Mirage, Rafale ve Airbus uçaklarıyla sivil ve askeri havacılık endüstrisinde ABD ile aynı konumdaki Fransa'nın içine yuvarlandığı ekonomik, sosyal ve siyasi çöküntünün nedenini iyi kavramak lazım.



Bu refah ve kaynaklar neden halka aktarılamıyor? Neden bu devasa endüstriye ve sömürgelerden gelen yüz milyarlarca dolarlık kaynağa rağmen çiftçi, memur ve işçiler ekonomik krizde? Hizmet, eğitim, sağlık, tarım ve imalat sanayi neden can çekişiyor? Halkın refahı neden eriyor?



Çünkü kaynaklar küreselci Siyonist çetelere akıyor? Dolayısıyla aşırı sağcılar eğer, Fransa'nın ekonomik ve siyasi bağımsızlığını kazanmada ciddi ise o zaman ilk iş olarak bu kan emicilerin hegemonyasına son vermeleri gerekecek.



Aksi halde başarıları bir 'Pirus zaferi' olarak kalacaktır. Vesayet sistemi değişmeyecek sadece aktörler değişecektir." ifadelerini kullandı.

KUMARIN SONU "FREXIT"

Macron'un kumarına tepki yağarken sürecin Fransa'nın Avrupa Birliği'nden ayrılması ile dahi sonlanabileceği iddia ediliyor.