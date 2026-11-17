Epstein'in boyun, omuz ve yüz bölgesindeki yaralanmaların cinayete işaret ettiğini öne süren Freeman'ın iddiaları henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) OMZUNDA KANAMA, YÜZÜNDE YARALANMA TESPİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ Freeman, otopsi fotoğraflarında Epstein'in boynunun yanı sıra omuz ve yüz bölgesinde de dikkat çekici bulgular bulunduğunu ileri sürdü. Epstein'in sol omzunda ciddi bir kanama tespit ettiğini söyleyen uzman, yüzündeki bazı yaralanmaların da darbe almış olabileceğine işaret ettiğini savundu.

Freeman'ın bu değerlendirmeleri, resmi makamlar tarafından doğrulanmış yeni bir cinayet tespiti niteliği taşımıyor.

Daha sonra aynı cisim kullanılarak cesedinin ranzaya asıldığını iddia eden uzman, Epstein'in boynunda görülen tırnak izlerinin de boğulma sırasında kendisini kurtarmaya çalışmasından kaynaklanmış olabileceğini savundu.

Freeman, Epstein'in boynundaki izlerin asılma sonucu oluşan tipik yaralanmalarla uyuşmadığını ileri sürdü. (Foto: Takvim Foto Arşivi) "ARKADAN BOĞULDU, CESEDİ RANZAYA ASILDI" İDDİASI Adli tıp uzmanı Freeman, Epstein'in ölümünün nasıl gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin de bir senaryo ortaya koydu. Freeman, Epstein'in arkadan "ip benzeri bir cisim" kullanılarak boğulmuş olabileceğini ileri sürdü.

Epstein'in kardeşi Mark Epstein tarafından iletilen otopsi raporu ve fotoğrafları yaklaşık bir yıl boyunca inceleyen uzman, cinayet iddiasını gündeme taşıdı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)



"GERİYE TEK BİR AÇIKLAMA KALIYOR"



Otopsi bulguları ile Epstein'in bulunduğu koşulların birbiriyle örtüşmediğini savunan Freeman, BBC'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaralanmalar ile cesedin bulunduğu durum birbiriyle örtüşmüyor. Geriye tek bir açıklama kalıyor o da ölümün cinayet sonucu gerçekleştiği." Freeman'ın iddiaları, Epstein'in ölümünün yeniden tartışılmasına neden oldu.



RESMİ OTOPSİ RAPORU İNTİHAR SONUCUNA VARMIŞTI



Freeman'ın cinayet iddiasına karşın, 2019 yılında gerçekleştirilen resmi otopside farklı bir sonuca ulaşılmıştı. O dönemde otopsiyi yapan adli tıp uzmanı, Epstein'in vücudundaki yaralanmaların intiharla uyumlu olduğunu değerlendirmişti.

Raporda, cinayete işaret edecek savunma yaralarının bulunmadığı sonucuna varılmıştı.Bu nedenle Freeman'ın yeni değerlendirmesi ile resmi otopsi bulguları arasında farklılık bulunuyor.