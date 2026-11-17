Jeffrey Epstein'in ölümünde 7 yıl sonra cinayet iddiası! Adli tıp uzmanı otopsiyi inceledi: İntihar değil
ABD'de 2019 yılında cezaevindeki hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölümüyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirecek bir iddia ortaya atıldı. Otopsi raporunu ve fotoğraflarını yaklaşık bir yıl boyunca inceleyen adli tıp uzmanı Prof. Dr. Michael Freeman, Epstein'in intihar etmediğini, boğularak öldürüldüğünü ileri sürdü. Boynundaki izlerin asılma sonucu oluşan yaralarla uyuşmadığını savunan Freeman, cesedin sonradan ranzaya asılmış olabileceğini iddia etti. Ancak 2019'daki resmi otopsi ve FBI incelemesi, Epstein'in intihar ettiği sonucuna ulaşmıştı.
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken 10 Ağustos 2019'da New York'taki cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölümü yeniden gündemde.
BBC'ye konuşan adli tıp uzmanı Prof. Dr. Michael Freeman, Epstein'in kardeşi Mark Epstein tarafından kendisine ulaştırılan otopsi raporu ve fotoğrafları yaklaşık bir yıl boyunca incelediğini açıkladı. Freeman, boyun, omuz ve yüz bölgesindeki yaralanmaların intihardan çok cinayete işaret ettiğini savunarak Epstein'in boğulduktan sonra cesedinin ranzaya asılmış olabileceğini öne sürdü.
EPSTEIN'İN ÖLÜMÜNDE CİNAYET İDDİASI
Epstein'in kardeşi Mark Epstein'in kendisine verdiği otopsi raporu ve fotoğraflar üzerinde yaklaşık bir yıl boyunca çalıştığını anlatan Freeman, elde ettiği bulguların intihar sonucuyla örtüşmediğini ileri sürdü.
Freeman, incelemelerinin ardından Epstein'in ölümünün cinayet olduğu kanaatine vardığını söyledi.
BOYNUNDAKİ İZLER DİKKAT ÇEKTİ
Freeman'ın değerlendirmesinde en dikkat çekici ayrıntılardan biri Epstein'in boynundaki izler oldu. Adli tıp uzmanı, boyundaki izlerin asılma sonucunda oluşan tipik yaralanmalarla uyuşmadığını savundu.
Epstein'in boynunda derin ve düzensiz izler bulunduğunu belirten Freeman, bu bulguların ölümün gerçekleşme şekline ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.
OMZUNDA KANAMA, YÜZÜNDE YARALANMA TESPİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Freeman, otopsi fotoğraflarında Epstein'in boynunun yanı sıra omuz ve yüz bölgesinde de dikkat çekici bulgular bulunduğunu ileri sürdü. Epstein'in sol omzunda ciddi bir kanama tespit ettiğini söyleyen uzman, yüzündeki bazı yaralanmaların da darbe almış olabileceğine işaret ettiğini savundu.
Freeman'a göre söz konusu yaralanmalar, Epstein'in cesedinin bulunduğu durumla birlikte değerlendirildiğinde intihar açıklamasıyla uyuşmuyor.
"ARKADAN BOĞULDU, CESEDİ RANZAYA ASILDI" İDDİASI
Adli tıp uzmanı Freeman, Epstein'in ölümünün nasıl gerçekleşmiş olabileceğine ilişkin de bir senaryo ortaya koydu. Freeman, Epstein'in arkadan "ip benzeri bir cisim" kullanılarak boğulmuş olabileceğini ileri sürdü.
Daha sonra aynı cisim kullanılarak cesedinin ranzaya asıldığını iddia eden uzman, Epstein'in boynunda görülen tırnak izlerinin de boğulma sırasında kendisini kurtarmaya çalışmasından kaynaklanmış olabileceğini savundu.
Freeman'ın bu değerlendirmeleri, resmi makamlar tarafından doğrulanmış yeni bir cinayet tespiti niteliği taşımıyor.
"GERİYE TEK BİR AÇIKLAMA KALIYOR"
Otopsi bulguları ile Epstein'in bulunduğu koşulların birbiriyle örtüşmediğini savunan Freeman, BBC'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yaralanmalar ile cesedin bulunduğu durum birbiriyle örtüşmüyor. Geriye tek bir açıklama kalıyor o da ölümün cinayet sonucu gerçekleştiği." Freeman'ın iddiaları, Epstein'in ölümünün yeniden tartışılmasına neden oldu.
RESMİ OTOPSİ RAPORU İNTİHAR SONUCUNA VARMIŞTI
Freeman'ın cinayet iddiasına karşın, 2019 yılında gerçekleştirilen resmi otopside farklı bir sonuca ulaşılmıştı. O dönemde otopsiyi yapan adli tıp uzmanı, Epstein'in vücudundaki yaralanmaların intiharla uyumlu olduğunu değerlendirmişti.
Raporda, cinayete işaret edecek savunma yaralarının bulunmadığı sonucuna varılmıştı.Bu nedenle Freeman'ın yeni değerlendirmesi ile resmi otopsi bulguları arasında farklılık bulunuyor.
EPSTEIN 2019'DA CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU
Jeffrey Epstein, 18 yaşından küçük çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.
Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Ölümünün ardından olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki tartışmalar uzun süre devam etmişti.
EPSTEIN DOSYALARINDA DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER YER ALMIŞTI
Kamuoyuna açıklanan Epstein dava dosyalarında siyaset, iş dünyası ve sanat çevrelerinden çok sayıda tanınmış kişinin ismi geçmişti.
Bu isimler arasında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson da yer almıştı.
Ancak bir kişinin adının Epstein dosyalarında geçmesi, tek başına herhangi bir suça karıştığı anlamına gelmiyor.
FBI VE ADALET BAKANLIĞI NE AÇIKLAMIŞTI?
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Adalet Bakanlığının yaptığı incelemede, Epstein'in ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tuttuğuna ilişkin kanıta ulaşılamadığı açıklanmıştı.
İncelemede ayrıca Epstein'in, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının bulunduğu kişilerin suçlarını örtbas etmek amacıyla öldürüldüğü yönündeki iddiaları destekleyen kanıt bulunmadığı bildirilmişti.
FBI ve Adalet Bakanlığı, Epstein'in hücresinde intihar ettiği sonucuna varmıştı.
EPSTEIN'İN ÖLÜMÜ YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU
Adli tıp uzmanı Michael Freeman'ın yaklaşık bir yıllık incelemesinin ardından ortaya attığı cinayet iddiası, Epstein'in ölümüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Freeman, yaralanmaların boğulmaya işaret ettiğini savunurken, resmi otopsi ve federal incelemelerin sonuçları intihar yönünde kalmaya devam ediyor.