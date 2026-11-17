Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında askeri uçak düştü
Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarında meydana gelen askeri uçak kazasında, 204. Havacılık Tugayı'na ait MiG-29 tipi savaş uçağı düştü. İlk belirlemelere göre kazada pilot hayatını kaybetti.
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Sırp basınından N1'in aktardığına göre, Sırbistan ordusunun 204. Havacılık Tugayı'na ait MiG-29 tipi savaş uçağı, Belgrad yakınlarındaki Stara Pazova bölgesinde düştü.
PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
İlk belirlemelere göre kazada pilot yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sırbistan Savunma Bakanlığı ise kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
UÇAK ENKAZI TAMAMEN YANDI
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, savaş uçağının düştüğü tarladaki enkazın tamamen yandığı ve bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.
Meryem Kartal Takvim.com.tr Dünya