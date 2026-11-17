PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre kazada pilot yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sırbistan Savunma Bakanlığı ise kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

UÇAK ENKAZI TAMAMEN YANDI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, savaş uçağının düştüğü tarladaki enkazın tamamen yandığı ve bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü.

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