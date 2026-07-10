Javier Bardem'e tribünde anlamlı davet: "Filistin özgürleştiğinde ilk sizi çağıracağım"

Filistin halkına ve davasına büyük destek veren dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçında tribünde karşılaştığı bir hayranıyla konuşması bir kez daha gönülleri fethetti.

Javier Bardem’den alkış toplayan Filistin çıkışı!

"FİLİSTİN ÖZGÜR OLDUĞUNDA İLK SİZİ DAVET EDECEĞİM"

Bardem'i tribünde gören bir futbol taraftarı yaklaştı ve elini sıkıca tuttu. Bardem'in Filistin'e yönelik desteğine saygı duyduğunu belirten taraftar ünlü oyuncuya anlamlı bir davette bulundu ve şöyle dedi:

"Sürekli Filistin'den bahsediyorsunuz, size çok saygı duyuyorum dostum. Filistin bir gün özgürlüğüne kavuştuğunda, evime davet edeceğim ilk kişi siz olacaksınız, beni mutlaka arayın."