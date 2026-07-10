Javier Bardem'e tribünde anlamlı davet: "Filistin özgürleştiğinde ilk sizi çağıracağım"
İspanyol yıldız Javier Bardem, tribünde kendisini durdurup Filistin'deki adalet mücadelesine teşekkür eden bir taraftara sarıldı. Hayranının anlamlı davetine içtenlikle karşılık veren Bardem'in "Filistin halkının her zaman yanındayım" diyerek Filistin'e desteğini yineledi.
Filistin halkına ve davasına büyük destek veren dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem FIFA Dünya Kupası Portekiz - İspanya maçında tribünde karşılaştığı bir hayranıyla konuşması bir kez daha gönülleri fethetti.Javier Bardem’den alkış toplayan Filistin çıkışı!
"FİLİSTİN ÖZGÜR OLDUĞUNDA İLK SİZİ DAVET EDECEĞİM"
Bardem'i tribünde gören bir futbol taraftarı yaklaştı ve elini sıkıca tuttu. Bardem'in Filistin'e yönelik desteğine saygı duyduğunu belirten taraftar ünlü oyuncuya anlamlı bir davette bulundu ve şöyle dedi:
"Sürekli Filistin'den bahsediyorsunuz, size çok saygı duyuyorum dostum. Filistin bir gün özgürlüğüne kavuştuğunda, evime davet edeceğim ilk kişi siz olacaksınız, beni mutlaka arayın."
"FİLİSTİN HALKINA HAYRANIM."
Taraftarın elini bir an bile bırakmayan Javier Bardem, hayranını kucakladı ve "Filistin halkına hayranım, her zaman onların yanındayım" dedi.
Bardem taraftara, Filistin halkına destek vermeyi bırakmayacağını söyledi.
Oscar ödüllü İspanyol oyuncu Javier Bardem, Cannes Film Festivali'nde yaptığı Gazze açıklamasıyla dünya gündemine oturmuştu. İsrail'in saldırılarına sert tepki gösteren Bardem, "Gazze'de işlenen suçlar devam ediyor. Soykırım bir gerçektir" ifadelerini kullanırken, sessiz kalanların da yaşananlara ortak olduğunu söylemişti. Ünlü oyuncunun açıklamaları festival salonunda ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.