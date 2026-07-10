Yunanistan'dan havalanan uçakta panik anları! Motor parçası camı kırdı: 1 yolcu yaralandı
Selanik'ten Münih'e gitmek üzere havalanan Ryanair'e ait yolcu uçağı, uçuş esnasında giderilemeyecek sorunun tespit edilmesiyle kalkış yaptığı havalimanına geri döndü. İniş esnasında motordan kopan parçanın yolcu kabini camını kırması sonucunda oksijen maskeleri açıldı. Yaşanan olayda cam kenarında oturan 60 yaşındaki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yunanistan'dan havalanan Ryanair'e ait yolcu uçağında panik anları yaşandı. Selanik'ten havalanarak Almanya'nın Münih kentine giden uçak Üsküp civarındayken arızalandı.
Pilotlar, motorlardan birinde uçuş sırasında giderilemeyecek bir arızanın meydana geldiğini fark etti. Yunan basınında yer alan habere göre uçak Selanik'e geri döndürüldü.
MOTOR PARÇASI CAMI KIRDI
İniş esnasında yolcu kabini camının büyük bir gürültüyle kırılması sonucu yolculardan biri yaralandı, oksijen maskeleri açıldı. İnişin ardından camın, motordan kopan parçanın çarpması sonucu kırıldığı tespit edildi.
YARALI YOLCU TEDAVİ ALTINA ALINDI
Mürettebatın acil durum sinyalinin ardından havalimanında itfaiye, sağlık ekipleri ve polisler hazır bulundu. Bir diğer yandan cam kenarında oturduğu için yaralanan 60 yaşındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.