Sahada tansiyon gittikçe büyürken ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir iddia ortaya atıldı. Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde olduğu iddia edildi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: TRUMP ÇALIŞIYOR
Söz konusu haberlerin yayılmasıyla Beyaz Saray'dan jet hızında açıklama geldi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te çalıştığını açıkladı.
İRAN'A TEHDİTLER SAVURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a anlaşmaya yanaşarak Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği sürenin daraldığını bildirerek "Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı." ifadesini kullanmıştı.