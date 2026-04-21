2 seneden uzun bir süre boyunca Gazze'de soykırım yapan, İran'a ve Suriye'ye saldıran İsrail, Lübnan'ı işgal etmeye yönelik saldırılarına da devam ediyor. İsrail Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da sadece bombardıman yapmıyor, sivillere yönelik psikolojik savaş da yürütüyor.
LÜBNANLILARA SÜRGÜN DAYATMASI
İsrail Lübnan'da pek çok bölgede sivilleri sürgüne zorluyor. Konum vererek Lübnanlıların bölgeyi boşaltmasını istiyor ve sonra saldırı düzenliyor. Lübnanlıların ayrıldığı bölgeleri ise İsrail askerleri işgal ediyor.
LÜBNANLI AİLENİN MUTFAĞINDA İŞGAL POZU
Lübnan'ın güneyindeki bir evin mutfağında yemek pişiren bir İsrailli askerin görüntüsü internette hızla yayıldı. Fotoğrafta İsrailli bir kadın askerin masadaki malzemelerin önünde gülümsediği görülüyor.
Lübnanlı bir yayıncı olan Bint Jbeil News fotoğrafın Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye vilayetine bağlı Bint Jbeil kasabasında çekildiğini ortaya çıkardı.
Yayıncı fotoğrafı paylaşırken "İhlalin tüm 'zarafetiyle' katil ve işgalcinin, toprağın insanlarının mutfağında yemek pişirdiği an" ifadelerini kullandı.
"İNSANLARIN HAFIZASINA VE ONURUNA HAKARET"
Lübnanlı gazeteci ve film yapımcısı Diana Moukalled ise görüntüyü, "insanların hafızasına ve onuruna bir hakaret" olarak nitelendirdi.
Moukalled "Burada, hâlâ yeşilliğini koruyan, hâlâ ailesinin hayatını taşıyan bir evden bahsediyoruz; ama zorla yok sayılanlar yalnızca onlar. Onların geri dönmesi yasaklanmışken işgal ordusundan bir asker mekana giriyor, ürünleri topluyor, yemek pişiriyor ve evin hiç sahibi yokmuş gibi gülüyor. Güneydeki insanlara yasaklanan elli beş köyün, sanki sakinlerinden boşaltılmamış gibi ve tüm bu yıkım yeterli değilmiş gibi." ifadelerini kullandı.
Moukalled, bu sahnenin İsrail'in suçlarının bir özeti olduğunu, insanları topraklarından söküp atmasından evlerini "işgalciler için serbest bir kullanım alanına" çevirmesine kadar uzandığını söyledi ve "Bu, işgalin ve insanların hafızasına, onuruna ve kendi elleriyle ektikleri topraklara geri dönme hakkına yönelik kasıtlı bir hakarettir." dedi.
LÜBNAN'DA NEKBE
Bir X kullanıcısı görüntüyü İsrail'in kurulması için 700 binden fazla Filistinlinin evlerinden etnik temizlikle çıkarıldığı "Nekbe" ile kıyasladı ve "Büyükannelerimizin Nekbe sırasında evlerinden kaçarken ocağın üzerinde yemeği nasıl bıraktıklarını anlattıklarını hatırlıyor musunuz? Şu anda Lübnan'da birebir aynı hikaye yaşanıyor." diye yazdı.
BİNLERCE SİVİL HATATINI KAYBETTİ
İsrail, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının İran Dini Lideri Ali Hamaney'i öldürmesinin ardından, Hizbullah'ın 2 Mart'ta misilleme olarak sınır ötesi roket saldırısı düzenlemesinden bu yana Lübnan'ı yoğun şekilde vuruyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında Lübnan'da en az 2.294 kişi öldü, bunların arasında 100 kurtarma görevlisi ve sağlık çalışanı da bulunuyor; 7.544 kişi ise yaralandı.
1,2 MİLYON LÜBNANLI YERİNDEN EDİLDİ
Ülke genelinde yaklaşık 1,2 milyon insan da yerinden edildi.
Lübnan'da geçen hafta perşembe günü başlayan 10 günlük çatışma durdurma kararı alındı.
Savaş sırasında İsrail, Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri, özellikle de hayati öneme sahip Kasmiye Köprüsü'nü yıkarak güney ile ülkenin geri kalanı arasındaki son bağlantıyı kopardı. İsrail ateşkes süresince Güney Lübnan'daki sivil binaları sistematik olarak yıkmaya devam etti.