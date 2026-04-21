Lübnan

"İNSANLARIN HAFIZASINA VE ONURUNA HAKARET"

Lübnanlı gazeteci ve film yapımcısı Diana Moukalled ise görüntüyü, "insanların hafızasına ve onuruna bir hakaret" olarak nitelendirdi.

Moukalled "Burada, hâlâ yeşilliğini koruyan, hâlâ ailesinin hayatını taşıyan bir evden bahsediyoruz; ama zorla yok sayılanlar yalnızca onlar. Onların geri dönmesi yasaklanmışken işgal ordusundan bir asker mekana giriyor, ürünleri topluyor, yemek pişiriyor ve evin hiç sahibi yokmuş gibi gülüyor. Güneydeki insanlara yasaklanan elli beş köyün, sanki sakinlerinden boşaltılmamış gibi ve tüm bu yıkım yeterli değilmiş gibi." ifadelerini kullandı.

Moukalled, bu sahnenin İsrail'in suçlarının bir özeti olduğunu, insanları topraklarından söküp atmasından evlerini "işgalciler için serbest bir kullanım alanına" çevirmesine kadar uzandığını söyledi ve "Bu, işgalin ve insanların hafızasına, onuruna ve kendi elleriyle ektikleri topraklara geri dönme hakkına yönelik kasıtlı bir hakarettir." dedi.

LÜBNAN'DA NEKBE

Bir X kullanıcısı görüntüyü İsrail'in kurulması için 700 binden fazla Filistinlinin evlerinden etnik temizlikle çıkarıldığı "Nekbe" ile kıyasladı ve "Büyükannelerimizin Nekbe sırasında evlerinden kaçarken ocağın üzerinde yemeği nasıl bıraktıklarını anlattıklarını hatırlıyor musunuz? Şu anda Lübnan'da birebir aynı hikaye yaşanıyor." diye yazdı.