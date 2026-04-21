ABD-İsrail-İran arasında müzakere krizi sürerken, cepheden gelen savunma bütçesi talebinin ayrıntıları dikkat çekti.
ABD'DE 1,5 TRİLYON DOLARLIK SAVUNMA BÜTÇESİ
Pentagon Salı günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2027 mali yılı için 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talebinin ayrıntılarını açıkladı. Bu, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde savunma harcamalarında yıllık bazda en büyük artış.
Pentagon yetkilileri gazetecilere, Pentagon'un "başkanlık öncelikleri" olarak adlandırdığı ve Altın Kubbe füze savunması, insansız hava aracı üstünlüğü, yapay zeka ve veri altyapısı ve savunma sanayi üssünü kapsayan yeni bir kategori oluşturduğunu söyledi.
BÜTÇENİN ADI "ALTIN FİLO" GİRİŞİMİ
Geçen yıl Trump, Kongre'den 892,6 milyar dolarlık ulusal savunma bütçesi istemiş, ardından ek bütçe talebiyle 150 milyar dolar daha ekleyerek toplam maliyeti tarihte ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkarmıştı. Yetkililerin belirttiğine göre, gemi inşa bütçesi, Pentagon'un "Altın Filo" girişimi olarak adlandırdığı proje kapsamında General Dynamics ve Huntington Ingalls Industries tarafından üretilen 18 savaş gemisi ve 16 destek gemisinin tedariki için 65 milyar dolardan fazla bir kaynak içeriyor; bu, 1962'den beri yapılan en büyük gemi inşa talebi.
Bütçe, Lockheed Martin F-35 tedarikini yılda 85 uçağa çıkarıyor ve uçak tedariki ve araştırma ve geliştirme için 102 milyar dolar içeriyor; bu da bir önceki yıla göre %26'lık bir artış anlamına geliyor. Boeing Co. F-47 savaş uçağı gibi yeni nesil sistemlerin geliştirilmesi de öncelikli konular arasında yer alırken, Northrop Grumman'ın B-21 bombardıman uçağı için 6,1 milyar dolar talep ediliyor.
Üst düzey yetkililer, insansız hava araçları konusunda, talebi ABD tarihinde insansız hava aracı savaşı ve insansız hava aracı karşıtı teknolojiye yapılan en büyük yatırım olarak nitelendirdi. Bütçe, otonom insansız hava aracı platformları ve savaş bölgesi lojistiği için 53,6 milyar dolar, ayrıca mühimmat, insansız hava aracı karşıtı teknolojiler ve gelişmiş sistemler için 21 milyar dolar talep ediyor.
Daha önce yaklaşık 225 milyon dolar alan Savunma Otonom Savaş Grubu'nun fonu yaklaşık 54 milyar dolara çıkacak. Üst düzey yetkililer, bu paranın büyük kısmının uzun vadeli temel araştırmalar yerine, bugün var olan teknolojinin uygulanmasına yönelik olduğunu ve grubun Pentagon'un daha önceki Replicator insansız hava aracı girişimini fiilen bünyesine kattığını doğruladı.
Bütçe, daha fazla mühimmat programı için çok yıllık tedarik sözleşmeleri öneriyor ve daha uzun süreli sözleşmelerin hem büyük savunma firmalarına hem de küçük ve orta ölçekli tedarikçilerine üretimi genişletmek için gereken istikrarı sağladığını savunuyor.
Talep, özellikle alt rütbeli askerlere %7, üst rütbelilere %6 ve en üst kademedekilere %5 oranında zam yapılmasını içeriyor. Bütçe ayrıca, 2026 mali yılında 20.000'den fazla askerin eklenmesinin ardından, 2027 mali yılında da 44.000 ek askeri personel ile gücü genişletmeyi öneriyor.
Dikkat çekici bir şekilde, bütçe İran ile olan çatışma için fon içermiyor. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, ödenek sürecinin zamanlamasının, çatışmadan kaynaklanan kısa vadeli operasyonel maliyetleri ve ikmal ihtiyaçlarını karşılamak için muhtemelen ek bir bütçe talebine ihtiyaç duyulacağı anlamına geldiğini söyledi.
Pentagon'un toplam 1,5 trilyon dolarlık bütçesi, 1,15 trilyon dolarlık fon talebi ve 350 milyar dolarlık ek bütçe talebi arasında bölünmüş durumda; bu da geçen yıl kullanılan formata benzer bir uzlaşma tasarısının kabul edilmesini gerektiriyor.