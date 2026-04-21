Bütçe, insansız hava araçları için 53,6 milyar dolar ve insansız hava aracı karşıtı teknolojiler için 21 milyar dolar içeriyor.

Pentagon, Altın Filo girişimi kapsamında General Dynamics ve Huntington Ingalls Industries tarafından üretilecek 18 savaş gemisi ve 16 destek gemisi için 65 milyar doların üzerinde kaynak talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2027 mali yılı için 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi talep etti ve bu İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde savunma harcamalarında yıllık bazda en büyük artış oldu.

Pentagon yetkilileri gazetecilere, Pentagon'un "başkanlık öncelikleri" olarak adlandırdığı ve Altın Kubbe füze savunması, insansız hava aracı üstünlüğü, yapay zeka ve veri altyapısı ve savunma sanayi üssünü kapsayan yeni bir kategori oluşturduğunu söyledi.

BÜTÇENİN ADI "ALTIN FİLO" GİRİŞİMİ

Geçen yıl Trump, Kongre'den 892,6 milyar dolarlık ulusal savunma bütçesi istemiş, ardından ek bütçe talebiyle 150 milyar dolar daha ekleyerek toplam maliyeti tarihte ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıkarmıştı. Yetkililerin belirttiğine göre, gemi inşa bütçesi, Pentagon'un "Altın Filo" girişimi olarak adlandırdığı proje kapsamında General Dynamics ve Huntington Ingalls Industries tarafından üretilen 18 savaş gemisi ve 16 destek gemisinin tedariki için 65 milyar dolardan fazla bir kaynak içeriyor; bu, 1962'den beri yapılan en büyük gemi inşa talebi.

Bütçe, Lockheed Martin F-35 tedarikini yılda 85 uçağa çıkarıyor ve uçak tedariki ve araştırma ve geliştirme için 102 milyar dolar içeriyor; bu da bir önceki yıla göre %26'lık bir artış anlamına geliyor. Boeing Co. F-47 savaş uçağı gibi yeni nesil sistemlerin geliştirilmesi de öncelikli konular arasında yer alırken, Northrop Grumman'ın B-21 bombardıman uçağı için 6,1 milyar dolar talep ediliyor.

Üst düzey yetkililer, insansız hava araçları konusunda, talebi ABD tarihinde insansız hava aracı savaşı ve insansız hava aracı karşıtı teknolojiye yapılan en büyük yatırım olarak nitelendirdi. Bütçe, otonom insansız hava aracı platformları ve savaş bölgesi lojistiği için 53,6 milyar dolar, ayrıca mühimmat, insansız hava aracı karşıtı teknolojiler ve gelişmiş sistemler için 21 milyar dolar talep ediyor.