Bulgular Mars'ın yüzeyinde sıvı suyun bulunduğu döneme denk geliyor. Kaynak&Fotoğraf: NASA'nın Curiosity Mars keşif aracı 20'den fazla organik molekül tespit edilmişti Curiosity'nin analizlerinde daha önce de 20'den fazla organik molekül tespit edilmişti. Bu moleküller arasında hem Dünya'da hem de göktaşlarında bulunan bazı bileşikler de yer alıyor. Araştırmacılar bu tür maddelerin yaşamın doğrudan kanıtı olmadığını ancak yaşamın oluşumunda rol oynayabilecek kimyasal öncüller olabileceğini vurguluyor.

Bilim insanları ne diyor? Projede yer alan astrobiyologlardan Amy Williams, yapılan deneyin önemine dikkat çekerek Mars yüzeyindeki kimyasal süreçlerin daha önce hiç bu kadar detaylı incelenmediğini belirtti. Williams ve ekibine göre Mars'taki organik yapıların büyük kısmı biyolojik süreçlerden bağımsız şekilde de oluşmuş olabilir.