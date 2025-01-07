Şam’da silah bırakmayan Baas askerlerine operasyon

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığının, başkent Şam'ın Zebedani bölgesinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik operasyon başlattığı bildirildi.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Zebedani bölgesinde silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen devrik rejim askerlerini yakalamak için çalışma başlattı.

BÖLGE HALKINA ÇAĞRI



SANA'ya konuşan bir güvenlik kaynağı, bölge halkından, operasyon sırasında komutanlığa bağlı güvenlik güçleriyle işbirliği yapmasını istedi.

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesinden sonra hayat normale dönmeye başladı. Eski rejimin askerleri ve polisleri geçiş hükümetince belirtilen talimatlar doğrultusunda ellerinde olan silah ve mühimmatları teslim etmeye devam ediyor. Başkent Şam'ın Mazza bölgesindeki silah teslimat merkezinde yoğunluk oluştu (AA/21 Aralık 2024)

Güvenlik kaynağı, Şam'daki operasyonda ayrıca rejime ait silah depolarını ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından "genel af" çıkaran Askeri Operasyonlar Komutanlığı, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.



Askeri Operasyonlar Komutanlığı, daha önce de Tartus, Lazkiye ve Humus illerinde geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlemişti.