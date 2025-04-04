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ABD’de zengin göçmenlere 5 milyon dolarlık altın kart! Üzerinde Trump’ın portresi var

ABD Başkanı Donald Trump zengin göçmenlere yönelik bir girişim olan 5 milyon dolarlık “altın kart” programını tanıttı. Altın kart göçmenlere yeşil karttan çok daha avantaj sağlayacak. Altın kartın üzerinde ise Trump’ın portresi yer alıyor.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 12:38
ABD’de zengin göçmenlere 5 milyon dolarlık altın kart! Üzerinde Trump’ın portresi var

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ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One'da düzenlediği bir etkinlikte, varlıklı yabancı uyruklulara yönelik yeni bir girişim olan 5 milyon dolarlık "altın kart" programını tanıttı.

Donald Trump altın kartı tanıtıyor, AFPDonald Trump altın kartı tanıtıyor, AFP

ZENGİN GÖÇMENLERE ALTIN KART

Altın kart, mevcut EB-5 vize programının yerine geçerek yatırım yoluyla ABD'de daimi ikamet ve vatandaşlığa giden bir yol sunmayı amaçlıyor. Altın kart, sahibine yeşil kartın sunduğu hakların yanı sıra ek ayrıcalıklar da sağlayacak.

Donald Trump altın kartı tanıtıyor, AFPDonald Trump altın kartı tanıtıyor, AFP

ÜZERİNDE TRUMP'IN PORTRESİ VAR

Altın kartta Trump'ın portresi yer alıyor. Başkan kartın ilk alıcısı olduğunu belirtti ve yaklaşık iki hafta içinde kullanıma sunulacağını ifade etti.

Donald Trump altın kartı tanıtıyor, ReutersDonald Trump altın kartı tanıtıyor, Reuters

AMAÇ BORCU AZALTMAK

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, şu ana kadar 1.000'den fazla kartın satıldığını ve dünya genelinde yaklaşık 37 milyon kişinin bu kartı satın alabilecek mali güce sahip olduğunu belirtti. Hedef, 200.000 kart satışıyla 1 trilyon dolar gelir elde ederek ABD'nin 36,5 trilyon dolarlık ulusal borcunu azaltmaya katkıda bulunmak.

Trump'ın altın kart girişimi yolsuzluk risklerini artırabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

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