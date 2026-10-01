İsrail Flydubai'den 11 Eylül devşirmeye kalktı! Senaryo tutmadı... Netanyahu Trump'a "hikaye" anlattı
Katil Netanyahu, yaklaşan İsrail seçimleri öncesi Flydubai krizinden ikinci bir 11 Eylül devşirmeye kalktı. İsrailli hükümet yetkilileri, "11 Eylül benzeri bir felaketin son anda önlendiğini" savunurken muhalefet kanadı Netanyahu'nun seçim ayarlı kaos simsarlığı yaptığını söyledi. İsrail basını savaş senaryoları yazıp çizerken ABD Başkanı Trump Flydubai uçağındaki yardımcı pilot için "Ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi" dedi. Netanyahu'nun dediklerine güvenemeyen Trump, "Benim duyduğum hikaye bu. Doğru olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.
Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında, Ürdün semalarındayken yasa dışı müdahale anlamına gelen "7500" acil durum kodunun verilmesinin ardından İsrail ortalığı karıştırdı.
İsrail savaş uçaklarının havalandığı ve Netanyahu'nun acil toplantı yaptığı krizin ardındaki gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Biri Rus, diğeri Ukraynalı olduğu iddia edilen iki pilotun kokpitte bıçaklı kavgaya tutuştuğu, arbede sırasında acil durum kodunun yanlışlıkla bağlandığı ve uçağın Suudi Arabistan'a güvenli bir şekilde indirildiği bildirildi.
BİBİ'NİN "11 EYLÜL" YAYGARASI TUTMADI!
Yaklaşan İsrail seçimleri öncesi iyice dara düşen Netanyahu ve hükümeti olaydan ikinci bir 11 Eylül devşirmeye kalktı.
İsrail Başbakanı, "Saldırgan uçağı doğrudan düşürmeye çalışıyordu. Yolcuların zamanında müdahalesi sayesinde 11 Eylül benzeri bir felaketin önüne geçildi" açıklamasında bulundu. İsrailli hükümet yetkilileri, "11 Eylül benzeri bir felaketin son anda önlendiğini" savundu.
Muhalefet kanadı ise Netanyahu'nun yaklaşan seçimler öncesinde siyasi bir manevra yaptığını ve bu yolla sandıktaki olası bir yenilgiyi önlemeye çalıştığını vurguladı.
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MAARİV'DEN SAVAŞ SENARYOSU
İsrail basınında, Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan olayın ardından dikkat çeken bir savaş senaryosu gündeme geldi.
Maariv, soruşturmanın olayın arkasında bir devlet bulunduğunu ortaya çıkarması halinde İsrail'in söz konusu ülkeye karşı güç kullanmasının gündeme gelebileceğini ve bunun savaş ilanı anlamına gelebileceğini yazdı.
"YA TERÖRİST YA DENGESİZ BİRİ"
Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.
Trump, Flydubai uçağındaki yardımcı pilota ilişkin, "Görünüşe göre ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." dedi.
TRUMP NETANYAHU'YA GÜVENEMEDİ: "BANA ANLATTIĞI HİKAYE BU"
Trump, Netanyahu'nun aktardığı bilgiye göre uçakta bulunan İsrailli tesisatçının, kokpitten gelen çığlıkları duymasının ardından duruma müdahale ettiğini anlattı. Netanyahu'dan edindiği bilginin doğruluğunu teyit edemediğini vurgulayan Trump, "Benim duyduğum hikaye bu. Doğru olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.
Bahse konu uçakta 4 ABD vatandaşının bulunduğu öğrenildi.
FLYDUBAİ KRİZİNDE NE OLMUŞTU?
İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.
Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.
Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite kapısını kırarak girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.
İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.