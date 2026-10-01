Trump, Netanyahu'dan edindiği bilginin doğruluğunu teyit edemediğini vurguladı (Foto: DHA)





"YA TERÖRİST YA DENGESİZ BİRİ"



Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, Flydubai uçağındaki yardımcı pilota ilişkin, "Görünüşe göre ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." dedi.



TRUMP NETANYAHU'YA GÜVENEMEDİ: "BANA ANLATTIĞI HİKAYE BU"



Trump, Netanyahu'nun aktardığı bilgiye göre uçakta bulunan İsrailli tesisatçının, kokpitten gelen çığlıkları duymasının ardından duruma müdahale ettiğini anlattı. Netanyahu'dan edindiği bilginin doğruluğunu teyit edemediğini vurgulayan Trump, "Benim duyduğum hikaye bu. Doğru olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.



Bahse konu uçakta 4 ABD vatandaşının bulunduğu öğrenildi.