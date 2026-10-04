Özellikle anarşist ve radikal sol çevrelerle bağlantılı okupa yapılanmaları nedeniyle devletler, mülk sahiplerinin taşınmazlarını geri alabilmesi için tahliye süreçlerini hızlandırmaya yönelik yeni düzenlemeler yapıyor.

Avrupa devletleri vatandaşlarının özel mülkiyetlerini koruma altına almakta büyük acziyet yaşıyor. "Okupa" olarak adlandırılan gruplar, başkasına ait boş ev ve binalara izinsiz girerek yerleşirken, bu uygulama İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Belçika, Portekiz, Hollanda, İngiltere ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde halen görülüyor.

İSPANYA'NIN BAŞI DERTTE

İspanya'da 2025 yılında 14 bin 875 konut işgali ve konut dokunulmazlığı vakası kayıtlara geçti. Ülkede işgal edilmiş taşınmazlar emlak piyasasında da ayrı bir kategori oluşturdu. 2025'in son çeyreğinde satışa çıkarılan işgal edilmiş konutların sayısı 24 bini aştı. Bu rakam toplam işgal sayısını göstermese de sorunun boyutunu ortaya koydu.

Avrupa'da ʺokupaʺ işgali ev sahiplerinin kabusu haline geldi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İtalya'da ise yaklaşık 30 bin taşınmazın hukuksuz şekilde işgal edildiği tahmin ediliyor. İtalyan Senatosu'na yansıyan verilere göre bunların önemli bölümü kamu konutlarından oluşuyor. Başkent Roma'da 6 bin 834 kamu konutunda 12 binden fazla izinsiz kullanıcı tespit edildi.

2024 yılında konutların hukuksuz işgaliyle ilgili mahkemelere 2 bin 478 yeni dosya gelirken, bekleyen dosya sayısı 4 bin 241'e ulaştı. Ortalama yargılama süresi ise 875 gün olarak hesaplandı.

Fransa'da da tahliye talepleri binlerle ifade edilmese bile sorun devam ediyor. 2023-2024 döneminde 27 valilik bölgesinde 432 okupa tahliye başvurusu yapıldı, bunların 356'sı sonuçlandırıldı.

Paris yönetimi son yıllarda mülk sahibinin işgal edilen taşınmazını daha hızlı geri alabilmesi için tahliye prosedürlerini güçlendirdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2024 yılı sonunda yapılan sayımda 683 kişinin izinsiz işgal edilen binalarda yaşadığı belirlendi.

Yunanistan'da ise özellikle Atina'nın Exarchia bölgesi uzun yıllardır okupa yapılanmalarının merkezi olarak biliniyor. Geçmiş yıllarda kentte 43 ayrı okupa binası tespit edildi ve polis operasyonlarıyla çok sayıda bina boşaltıldı.

CAYDIRICI CEZ ALAR GETİRDİLER

Okupa hareketi Almanya, Portekiz, Hollanda ve İsviçre'de de farklı biçimlerde görülüyor. Hollanda'da izinsiz bina işgali 2010'dan bu yana suç. İngiltere'de ise konut amaçlı binaların işgali 2012'den beri ceza hukuku kapsamında.

Almanya'da da mülk sahipleri işgal edilen taşınmazlarını geri almak için hukuki ve idari süreçlere başvuruyor. Avrupa ülkeleri son yıllarda yasaları sertleştirerek konut işgalciliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.