İsrail’den İsmail Haniye itirafı! Israel Katz Husileri tehdit ederken ilk kez üstlendi

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Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu İran'da uğradığı suikast sonucu şehit düşmesinin ardından gözler İsrail'e dönmüş ve Tahran'ın ise Tel Aviv ile iş birliği yaptığına ilişkin büyük soru işaretleri oluşmuştu. Bölgede gerilim devam ederken İsrail'den ilk resmi itiraf geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Takvim Fotoğraf Arşivi İSRAİL'E HUSİ ATAK Yemen'deki Husiler son günlerde İsrail'e darbe üzerine darbe vuruyor. Husiler geçtiğimiz cumartesi günü Tel Aviv'e füze saldırısı düzenlemişti. İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemi, Husilerin atağı karşısında etkili olamamış ve İsrail Ordu Radyosu, Yemen'den ateşlenen füzelere ilişkin ön soruşturmanın 3 önleme füzesinin iki savunma sisteminden ateşlendiğini ve önlemenin başarısız olduğunu gösterdiğini duyurmuştu. Tel Aviv’in kalbine Husi füzesi! İsrail’den önleyemedik açıklaması HUSİLERİ TEHDİT EDERKEN İTİRAF GELDİ İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Husilerin Demir Kubbe'yi aşan saldırılarının ardından yaptığı konuşmada şehit İsmail Haniye'ye yönelik suikastı İsrail'in düzenlediğini açıkça itiraf etti. Katz, "Husi terör örgütünün İsrail'e füze attığı bu günlerde, konuşmamın başında onlara net bir mesaj iletmek istiyorum: Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'ın savunma sistemlerini kör ettik ve üretim sistemlerine zarar verdik, Suriye'de Esad rejimini devirdik, şer eksenine ağır bir darbe vurduk ve Yemen'de ayakta kalan son terör örgütü olan Husi terör örgütüne de ağır bir darbe vuracağız" dedi. Katz, İsrail'in stratejik altyapısına zarar veren Husileri açıkça tehdit etti ve "Tıpkı Tahran, Gazze ve Lübnan'da Haniye, Sinwar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi, bunu Hudeyde ve Sana'da yapacağız" şeklinde konuştu. Hamas'ın şehit Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Takvim Fotoğraf Arşivi HANİYE AÇIK HEDEF Haniye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın saldırıya dahili sorgulanmaya devam ediyordu. Teleferikten çekilen görüntüler Haniye'nin İran'da resmen açık hedef olduğunu ortaya çıkarmıştı. Heniyye'nin suikasta uğradığı evin yeni görüntüleri ortaya çıktı

NEW YORK TIMES'TAN FLAŞ UZAKTAN KUMANDALI BOMBA İDDİASI Hamaney'in ölümü ile ilgili soru işaretleri devam ederken New York Times'tan flaş bir iddia gelmişti. İki İranlı ve bir Amerikalı yetkili, Hamaney'in kaldığı misafirhaneye önceden uzaktan kumandalı bomba yerleştirildiğini iddia etmişti. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye İKİ AY ÖNCE Mİ YERLEŞTİRİLDİ? Beş Orta Doğu yetkilisine göre bomba, İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından korunan misafirhaneye iki ay önce yerleştirildi. İRAN'DAN TEK BİR AÇIKLAMA YOK İran'ın neden Haniye'yi koruyamadığı sorgulanmaya devam ederken suikastın ilk gün iddia edildiği gibi farklı bir ülkeden değil Tahran'dan yapıldığı iddia edildi. İran resmi makamlarından ise net bir açıklama yapılmadı. İsmail Haniye’nin öldürüldüğü binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hamas lideri açık hedef miydi? İşte teleferikten çekilen o video… İsmail Haniye'nin öldürüldüğü binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hamas lideri açık hedef miydi? İşte teleferikten çekilen o video… HANİYE O BİNADA MI ÖLDÜRÜLDÜ? New York Times'a konuşan bir diğer İranlı yetkili ise Telegram kanallarında paylaşıma sokulan hasarlı bir binanın Haniye'nin öldürüldüğü yer olduğunu söyledi. Haniye'nin Tahran'da düzenlenen cenaze töreni