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Tel Aviv’in kalbine Husi füzesi! İsrail’den “önleyemedik” açıklaması

Yemen’deki Husilerin Tel Aviv’e ateşlediği füzelerin ardından İsrail’den “önleyemedik” açıklaması geldi. İsrail Ordu Radyosu, Yemen’den ateşlenen füzelere ilişkin ön soruşturmanın 3 önleme füzesinin iki savunma sisteminden ateşlendiğini ve önlemenin başarısız olduğunu gösterdiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 13:07
Tel Aviv’in kalbine Husi füzesi! İsrail’den önleyemedik açıklaması

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    Yemen'deki Husiler, İsrail'e misilleme atışlarına devam ediyor. İsrail Ordu Radyosu sabah saatlerinde Yemen'den ateşlenen füzelere ilişkin ön soruşturmanın 3 önleme füzesinin iki savunma sisteminden ateşlendiğini ve önlemenin başarısız olduğunu gösterdiğini duyurdu.

    DEMİR KUBBE DELİNDİ

    İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada Demir Kubbe hava savunma sisteminin Husi füzelerini engellemeyi başaramadığı belirtildi.

    Yemen'den ateşlenen füzeler Tel Aviv'i vurdu, Times of IsraelYemen'den ateşlenen füzeler Tel Aviv'i vurdu, Times of Israel

    16 KİŞİ YARALANDI

    İsrail Acil Tıbbi Hizmetleri Kurumu Magen-David Adom, Yemen'den atılan bir roketin Tel Aviv-Yafa bölgesine cumartesi sabahı düşmesi sonucu 16 kişinin cam kırıklarıyla hafif yaralandığını bildirdi.

    HUSİLERDEN TEL AVİV'E FÜZE

    Cumartesi sabahı ilerleyen saatlerde Husi sözcüsü Yahya Kasım Sare'e, İsrail'e yönelik füze atışlarını Husilerin yaptığını ilan etti. Husiler, İsrail ordusuna ait bir askeri hedefi hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını iddia etti.

    Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısının ardından Husi yetkilisi Hizam el-Esed, X'e yönelik alaycı bir mesaj yayımladı. Mesajda “İsrail’in tüm savunma sistemlerinin başarısız olması, siyonist düşmanın kalbinin artık güvende olmadığı anlamına geliyor.” ifadeleri yer aldı,Takvim Ekran GörüntüsüTel Aviv'e düzenlenen füze saldırısının ardından Husi yetkilisi Hizam el-Esed, X'e yönelik alaycı bir mesaj yayımladı. Mesajda “İsrail’in tüm savunma sistemlerinin başarısız olması, siyonist düşmanın kalbinin artık güvende olmadığı anlamına geliyor.” ifadeleri yer aldı,Takvim Ekran Görüntüsü

    İBRANİCE MESAJ: MİLYARLARCA DOLARLIK SİSTEMİN FAYDASI YOK

    Tel Aviv'e düzenlenen füze saldırısının ardından Husi yetkilisi Hizam el-Esed, X'e yönelik alaycı bir mesaj yayımladı. Mesajda "İsrail'in tüm savunma sistemlerinin başarısız olması, siyonist düşmanın kalbinin artık güvende olmadığı anlamına geliyor." ifadeleri yer aldı.

    El-Esed İbranice paylaştığı mesajda ise "Milyarlarca dolara mal olan dinleme sistemlerinin artık bir faydası yok." ifadeleri yer aldı.

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