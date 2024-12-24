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Almanya'da Noel pazarını kana bulamıştı! Saldırganın vasiyeti ortaya çıktı

Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyeti ortaya çıktı. Vasiyet, saldırıda kullanılan aracın içinde bulundu.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 07:51 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 07:51
Almanya’da Noel pazarını kana bulamıştı! Saldırganın vasiyeti ortaya çıktı

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    Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyeti, saldırıda kullandığı araçta bulundu.

    Saldırganın Saksonya-Anhalt'ta çalışan bir Suudi doktor olduğunu öğrenildi.Saldırganın Saksonya-Anhalt'ta çalışan bir Suudi doktor olduğunu öğrenildi.

    Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre, müfettişler, Abdulmohsen'in vasiyetini, 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı BMW marka aracın içinde buldu.

    TÜM MALVARLIĞINI ALMAN KIZILHAÇINA BAĞIŞLAMIŞ
    Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı yer aldı.

    Abdulmohsen'ın 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdığı görüldü.

    Saldırganın vasiyetini aracının içinde bulundu. (AA)Saldırganın vasiyetini aracının içinde bulundu. (AA)

    NELER OLMUŞTU?
    Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

    Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib al-Abdulmohsen 22 Aralık'ta tutuklanmıştı.

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