Almanya’da Noel pazarını kana bulamıştı! Saldırganın vasiyeti ortaya çıktı

Almanya 'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına düzenlediği saldırıda 5 kişinin ölümüne neden olan Talib al-Abdulmohsen'in vasiyeti, saldırıda kullandığı araçta bulundu.

Saldırganın Saksonya-Anhalt'ta çalışan bir Suudi doktor olduğunu öğrenildi.

Alman haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgiye göre, müfettişler, Abdulmohsen'in vasiyetini, 11 Aralık'ta kiraladığı ve saldırıda kullandığı BMW marka aracın içinde buldu.

TÜM MALVARLIĞINI ALMAN KIZILHAÇINA BAĞIŞLAMIŞ

Söz konusu saldırıda öleceğini düşünen Abdulmohsen'in vasiyetinde, tüm mal varlığını Alman Kızılhaçına bağışladığı yer aldı.

Abdulmohsen'ın 12 Aralık'ta da Magdeburg'daki otelde, Müslüman karşıtı bir ABD bloğuna video röportaj verdiği ortaya çıktı. Röportajda Abdulmohsen, milyarder iş adamı Elon Musk ve ABD'li komplo teorisyeni Alex Jones hakkında övgüler yağdırdığı görüldü.