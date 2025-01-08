İsrail’den ilhak haritası! 3000 yıllık hezeyan: Biladü’ş-Şam hayali

Arz-ı Mev'ud hezeyanı ile Türkiye topraklarını da içine alan haritalar yayımlayama devam eden İsrail bir skandala daha imza attı.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Suriye-İsrail sınır bölgesi, AA

İSRAİL'DEN İLHAK HARİTASI

İsrail Dışişleri Bakanlığı Arapça sosyal medya hesabı, milattan önce var olduğuna inanılan İsrail Krallığının yer aldığı bir harita paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Arapça sosyal medya hesabı, milattan önce var olduğuna inanılan İsrail Krallığının yer aldığı bir harita paylaştı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BU KEZ BİLADÜ'Ş-ŞAM ÜLKELERİ

"İsrail Krallığının 3000 yıl önce var olduğunu biliyor muydunuz?" sorusunun sorulduğu paylaşımda Biladü'ş-Şam ülkeleri Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün toprakları, İsrail sınırları içinde gösterildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Arapça sosyal medya hesabı, milattan önce var olduğuna inanılan İsrail Krallığının yer aldığı bir harita paylaştı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ARAPÇA PAYLAŞTI

Skandal paylaşımda şu ifadelere yer verildi

"İsrail Krallığı'nın 3000 yıldır var olduğunu biliyor muydunuz?

İsrail'i 40 yıl boyunca yöneten ilk kral Kral Saul'dur (M.Ö. 1050-1010). Onu yaklaşık 40 yıl boyunca (M.Ö. 1010-970) yöneten Kral Davut izlei. Onu da yine 40 yıl boyunca (M.Ö. 970-931) yöneten Kral Süleyman izledi.

Üç kralın saltanatı 120 yıl sürmüştür ki bu İsrail tarihinde önemli bir zaman dilimidir. Bu yıllar Yahudi yaşamının kültürel, dini ve ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda gelişimine tanıklık etmiştir.

Kral Süleyman'ın ölümünden sonra krallık M.Ö. 931 yılında kuzeyde İsrail Krallığı ve güneyde Yehuda Krallığı, kabilelere dayattığı ağır vergi yükleri ve merkezi politikalar nedeniyle yaşanan iç çatışmaların ardından ikiye bölündü.

Kral Yarovam ben Nabat kuzeydeki İsrail Krallığı'nın kralı oldu (Haritada sarı renkle resmedilmiştir). Halkın acı çektiği bir dönemde vergileri artırmayı seçen Rehoboam bin Süleyman'ın güney krallığından ayrı bir kimlik oluşturmak için Dan ve Beytel'de iki tapınma merkezi kurdu.

Kuzeydeki İsrail Krallığı MÖ 722'de Asurluların eline geçene kadar yaklaşık 209 yıl sürdü.

Güneydeki Yahuda Krallığı (yeşil renkte) MÖ 568 yılında Babil İmparatoru Nebukadnessar'ın eline geçene kadar yaklaşık 345 yıl sürdü.

Bu bölünme İsrail halkının tarihi boyunca siyasi çatışmalara yol açmış ve etkileri yüzlerce yıl sürmüştür.

Ancak Diaspora'daki Yahudi halkı, güçlerini ve yeteneklerini yeniden canlandırmak ve 1948'de İsrail Devleti olarak ilan edilen ve Orta Doğu'daki tek demokrasi haline gelen devletlerini yeniden inşa etmek için çabalamaya devam etti."

ORTA DOĞU'DAN TEPKİ YAĞDI

Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün'ü içine alan Biladü'ş Şam haritası ile İsrail'in amacı bu bölgeleri kendi hakimiyetine almak. İsrail Dışişleri Bakanlığının Arapça sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma özellikle Ürdün ve Filistin'den büyük tepki geldi.

Suudi Arabistan kanalı El-Arabiya, Katar kanalı El Cezire ve Orta Doğu'daki daha birçok yayın organı İsrail tarafından paylaşılan haritanın ilhak girişimi olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın yayınlarını sert bir dille kınadı. Bakanlığın resmi sözcüsü Sufian Qudah, krallığın "Filistinlilerin bağımsız ve egemen bir devlet kurma hakkını engellemeyi amaçlayan bu politikaları ve kışkırtıcı açıklamaları kesinlikle reddettiğini" vurguladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne'nin İsrail'in skandal paylaşımı ile ilgili "İşgal makamlarına bağlı resmi hesapların Filistin ve Arap topraklarını içeren haritalar yayımlaması ve Batı Şeria'nın ilhak edilmesi ile Gazze Şeridi'nde yerleşim yerleri kurulması çağrısı yapan ırkçı açıklamalar yayımlaması, kınanması ve reddedilmesi gereken bir durumdur" ifadelerini kullandığını belirtti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, "Bu tutum, uluslararası meşruiyet kararlarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in "Filistin ve Arap topraklarını işgal etme niyetini gün yüzüne çıkardığı" kaydedildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in paylaştığı haritanın uluslararası meşruiyet kararlarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi ve söz konusu haritaların yayımlanmasının İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü "vahşi savaş" da göz önüne alındığında, bölgedeki barış fırsatlarını baltalayabileceği vurgulandı.