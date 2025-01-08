Batı Trakya’da Türk çocuğuna ırkçı saldırı: Savcılık soruşturma başlattı

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde, Batı Trakya Türk toplumuna mensup 10 yaşındaki bir çocuğun, Helen hayali güden bir grup ırkçı tarafından tehdit edilip köşeye sıkıştırıldığı anlara ait görüntüler, büyük tepki topladı.
Ne zaman çekildiği kesin olarak bilinmeyen video, yaklaşık iki ay önce "Komotini Milliyetçileri" adlı bir Instagram hesabı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, çocuğun Altın Şafak Partisi'nin eski sözcüsü Ilias Kasidiaris lehine slogan atmaya zorlandığı görülüyor. Saldırganların çocuğa alaycı kahkahalar eşliğinde bağırarak, onu kaçmaya zorladığı anlar da kayda geçti.
Yunanistan'da da büyük infiale yol açan video hakkında Rodop savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenilirken konunun Yunanistan Yüksek Mahkemesi Areios Pagos'a gideceği iddia edildi.
Yunanistan'daki ilk ve tek Türk siyasi partisi olan DEB ırkçı saldırıya tepki gösterdi: (Fotoğraf: X ekran görüntüsü)
DEB'TEN IRKÇI SALDIRIYA TEPKİ
Yunanistan'daki ilk ve tek Türk siyasi partisi olan DEB, Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik ırkçı tehditleri kınayan sert bir açıklamada bulundu.
Açıklamada, Gümülcine'de bir Türk çocuğunun ırkçı bir grup tarafından tehdit edilmesinin insanlık onuruna aykırı olduğu vurgulanarak, azınlıkların korunmasının önemine dikkat çekildi. DEB, toplumsal barışı tehdit eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, faillerin bir an önce adalet karşısına çıkarılması gerektiğini ifade etti.
Parti, Yunanistan'daki azınlıklara yönelik nefret söylemi ve ayrımcı politikalara karşı kararlılıkla mücadele edeceğini, bu mücadelenin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde süreceğini açıkladı. DEB'in bu güçlü duruşu, Batı Trakya Türklerinin haklarını savunma konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye'nin desteğinin de önemine dikkat çekti.
Altın Şafak Partisi Yunanistan'da suç örgütü olarak görülüyor (Fotoğraf: AA)
YUNANİSTAN'IN NEO NAZİ PARTİSİ SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİLDİ
2020 yılında Yunanistan'daki aşırı ırkçıların toplandığı Altın Şafak Partisi'nin, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Temyiz Mahkemesi'nde yargılandığı davada suç örgütü olarak kabul edildiği açıklanmıştı. Beş yılı aşkın süren davada, mahkeme Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın "suç örgütünü yönettiğine", diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmetmişti.
Öte yandan 2019 yılında aşırı ırkçı Altın Şafak Partisi'nin Gümülcine'deki ofisi kapatılmış olmasına rağmen, bölgede aşırı sağcı grupların etkisini sürdürdüğü ifade ediliyor.