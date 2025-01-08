Batı Trakya’da Türk çocuğuna ırkçı saldırı: Savcılık soruşturma başlattı

Ne zaman çekildiği kesin olarak bilinmeyen video, yaklaşık iki ay önce "Komotini Milliyetçileri" adlı bir Instagram hesabı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde, çocuğun Altın Şafak Partisi 'nin eski sözcüsü Ilias Kasidiaris lehine slogan atmaya zorlandığı görülüyor. Saldırganların çocuğa alaycı kahkahalar eşliğinde bağırarak, onu kaçmaya zorladığı anlar da kayda geçti.

Yunanistan 'ın Gümülcine şehrinde, Batı Trakya Türk toplumuna mensup 10 yaşındaki bir çocuğun, Helen hayali güden bir grup ırkçı tarafından tehdit edilip köşeye sıkıştırıldığı anlara ait görüntüler, büyük tepki topladı.

Yunanistan'daki ilk ve tek Türk siyasi partisi olan DEB ırkçı saldırıya tepki gösterdi: (Fotoğraf: X ekran görüntüsü)

DEB'TEN IRKÇI SALDIRIYA TEPKİ

Yunanistan'daki ilk ve tek Türk siyasi partisi olan DEB, Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik ırkçı tehditleri kınayan sert bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, Gümülcine'de bir Türk çocuğunun ırkçı bir grup tarafından tehdit edilmesinin insanlık onuruna aykırı olduğu vurgulanarak, azınlıkların korunmasının önemine dikkat çekildi. DEB, toplumsal barışı tehdit eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, faillerin bir an önce adalet karşısına çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Parti, Yunanistan'daki azınlıklara yönelik nefret söylemi ve ayrımcı politikalara karşı kararlılıkla mücadele edeceğini, bu mücadelenin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde süreceğini açıkladı. DEB'in bu güçlü duruşu, Batı Trakya Türklerinin haklarını savunma konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye'nin desteğinin de önemine dikkat çekti.