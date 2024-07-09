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İsrail'den Han Yunus'ta katliam: Filistinlilerin sığındığı okulu vurdular! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail yine bir katliama imza attı. İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda Çok sayıda Filistinli öldü. Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamadai "İsrail’in Filistin halkını topyekun yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 23:20 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 23:49
İsrail’den Han Yunus’ta katliam: Filistinlilerin sığındığı okulu vurdular! Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki

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Katil İsrail Filistin'de ölüm kusmaya devam ediyor.

Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi katleden israil ateşkes görüşmelerinin gündemde olduğu sırada bu kez Filistinlilerin sığındığı okulu hedef aldı

İsrail'den Han Yunus'ta katliam!

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

İşgalci İsrail Filistinlileri katletti İşgalci İsrail Filistinlileri katletti

HAN YUNUS'TA KATLİAM
Saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğü, 53'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin yaralıları kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine nakletmek için çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca Filistin Kızılayı İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TEPKİ: HESABINI VERECEKLER
Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

""İsrail'in, Gazze'nin Han Yunus kentinde Filistinlilerin sığındığı bir okulda onlarca masum sivili katletmesini lanetliyoruz. Han Yunus'ta ortaya çıkarılan toplu mezarlar ve son 4 günde buradaki dört okulun hedef alınması, İsrail'in Filistin halkını topyekûn yok etmeyi amaçladığının somut birer kanıtıdır.

ATEŞEKESE BALTA
Bu saldırılar, Netanyahu Hükümetinin ateşkes müzakerelerini baltalamayı hedeflediğini de göstermiştir. İsrailli yetkililer, insanlığın tüm değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemlerinden ötürü kanun önünde hesap vereceklerdir"

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, zorunlu göç Filistinlilerin hayatının bir parçası halinde geldi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlilerin yaklaşık 2 milyonu zorla yerinden edildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle milyonlarca Filistinli, defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Saldırılardan kaçarak Gazze'nin güneyindeki HanYunus ve Refah'a sığınan Filistinlileri defalarca yerinden eden İsrail, bölge halkını zorunlu göçe sürüklemeye devam ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de 1 Temmuz'da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunuskentinin doğusundaki bölgeleri güvenlikleri için acilen boşaltmalarını istemişti.

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