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İşgalci İsrail çalkalanmaya devam ediyor: Netanyahu'ya rağmen onaylandı | Yapmayan devlet desteğini unutacak

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ağustostan itibaren Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınacağını duyurdu. Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 20:14 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 20:39
İşgalci İsrail çalkalanmaya devam ediyor: Netanyahu’ya rağmen onaylandı | Yapmayan devlet desteğini unutacak

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ultra Ortodoks koalisyon ortaklarının şiddetle karşı çıkmasına rağmen Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun gelecek aydan itibaren Ultra Ortodoks Yahudileri askere almaya başlayacağını duyurdu.

DİNDAR YAHUDİLER SİLAH ALTINA ALINACAK

İsrail'in Savunma Bakanlığı Ofisi'nden duyurulan açıklamada, Gallant, bu sabah İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer yetkililerle dindar Yahudilerin silah altına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gallant, Halevi ve diğer yetkililerle yaptığı toplantının ardından, Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin ağustostan itibaren askere alınmasına ilişkin İsrail ordusunun tavsiyesini onayladı.

Toplantıda, Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınmasının "operasyonel bir gereklilik ve karmaşık sosyal bir mesele" olduğunu vurgulayan Gallant ile Halevi, Ultra Ortodoks askerlerin "yaşam tarzlarını sürdürmelerine" izin verilmesi gerektiğini belirtti.

''ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUNLAR''

İsrailli laik partiler, özellikle Gazze'ye saldırıların devam ettiği, kuzeyde Lübnan Hizbullahı ile çatışma riskinin arttığı bir dönemde, dindar Yahudilerin de savaş yükünün altına elini koymasını istiyordu.

Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı, Arya Deri liderliğindeki Şas ile Moshe Gafni liderliğindeki Birleşik Tevrat Yahudiliği gibi Haredi partileri, dindarların silah altına alınmasına şiddetle karşı çıkıyordu.

KONU, İSRAİL'DE TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan, ana muhalefet lideri Yair Lapid, Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiği yönündeki kararına destek vermişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar ve İsrail ordusunun verdiği kayıplar, Haredilerin silah altına alınması tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti. İsrail Başkabakanı Netanyahu liderliğindeki koalisyonda 2 tane Ultra Ortodoks parti bulunuyor.

ULTRA ORTODOKSLAR İÇİN KARAR

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oy birliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Haredi erkeklerin askerlik hizmetini yerine getirmesi gerektiği yönündeki kararın siyasi ve toplumsal sonuçlarının olması bekleniyor.

DEVLET DESTEĞİ ALAMAYACAK

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ererken askerlik yapmayı reddedenler, artık devlet desteği alamayacak.

Çoğu, dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

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