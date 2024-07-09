İşgalci İsrail çalkalanmaya devam ediyor: Netanyahu’ya rağmen onaylandı | Yapmayan devlet desteğini unutacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ultra Ortodoks koalisyon ortaklarının şiddetle karşı çıkmasına rağmen Savunma Bakanı Yoav Gallant, ordunun gelecek aydan itibaren Ultra Ortodoks Yahudileri askere almaya başlayacağını duyurdu.

DİNDAR YAHUDİLER SİLAH ALTINA ALINACAK

İsrail'in Savunma Bakanlığı Ofisi'nden duyurulan açıklamada, Gallant, bu sabah İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer yetkililerle dindar Yahudilerin silah altına alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gallant, Halevi ve diğer yetkililerle yaptığı toplantının ardından, Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudilerin ağustostan itibaren askere alınmasına ilişkin İsrail ordusunun tavsiyesini onayladı.

Toplantıda, Ultra Ortodoks Yahudilerin askere alınmasının "operasyonel bir gereklilik ve karmaşık sosyal bir mesele" olduğunu vurgulayan Gallant ile Halevi, Ultra Ortodoks askerlerin "yaşam tarzlarını sürdürmelerine" izin verilmesi gerektiğini belirtti.