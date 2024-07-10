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Fransa ve İsrail arasında diplomatik bomba! Macron, Katil Başbakan Netanyahu,'ya telefon açtı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrailli bakan Amichai Chikli'nin Fransa genel seçimlerine ilişkin açıklamasından rahatsız duydu. Bunu 'Fransa'nın iç işlerine karışmak' olduğunu söyleyen Fransız hükümeti, duyulan rahatsızlığı Netanyahu'ya iletti.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 00:26 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 00:26
Fransa ve İsrail arasında diplomatik bomba! Macron, Katil Başbakan Netanyahu,’ya telefon açtı!

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'nin Fransa'daki seçimlere ilişkin açıklamalarından rahatsızlık duyduğunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macronİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

DİPLOMATİK BOMBA

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Macron, Chikli'nin Fransa seçimlerine ilişkin açıklamalarının "kabul edilmez olduğunu" ve bunun Fransa'nın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini dile getirdi.

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, Chikli'nin demeci hakkında "diplomatik bir bomba" yorumu yaparken, bir başka yetkilisi ise İsrailli Bakanın Paris ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirtti.

'ARKASINDAYIM'

Fransa'da 7 Temmuz'da gerçekleştirilen seçimlerden bir gün önce İsrail basınına konuşan Chikli, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e desteğini açıklamıştı.

Chikli, Le Pen'in Fransa'nın cumhurbaşkanı olmasının İsrail için iyi olacağı yorumunda bulunmuştu.

İsrailli Bakan, dün İsrail ordu radyosuna verdiği röportajda ise Macron'a yüklenerek Fransa'daki seçimlerden bir gün önce yaptığı değerlendirmelerinin arkasında olduğunu söylemişti.

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