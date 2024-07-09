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Batı Şeria’da siyonist saldırı! İsrail askerleri Ramallah'ta 13 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

Gazze’de bombardımana devam eden İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da saldırıyı sürdürüyor. Ramallah kendindeki Deyr Ebu Meşal beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermi ile vurarak öldürdü.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 16:54 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 16:54
Batı Şeria’da siyonist saldırı! İsrail askerleri Ramallah’ta 13 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

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İsrail askerleri Batı Şeria'da saldırıya devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Deyr Ebu Meşal beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli çocuğun 13 yaşındaki Gassan Garip Zehran olduğu belirtildi.

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13 YAŞINDAKİ KIZI ÖLDÜRDÜLER

Görgü tanıklarına göre Ramallah'taki beldeye baskın yapan İsrail askerleri, gençlerin bulunduğu noktaya doğru ateş açtı. İsrail askerleri, Zehran'ı gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

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Zehran'ın öldürülmesiyle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 572'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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