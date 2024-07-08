PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde son durum ne? Hamas'tan açıklama: Saldırıları durdurmak adına anlaşmaya çalışıyoruz

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik soykırımını devam ettiriyor. Hamas, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 22:04 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 22:18
Gazze’deki ateşkes görüşmelerinde son durum ne? Hamas’tan açıklama: Saldırıları durdurmak adına anlaşmaya çalışıyoruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmak amacıyla çaba sarf edildiği kaydedildi.

Netanyahu'nun ise müzakerelerin önüne daha fazla engel koyduğu, Filistin halkına yönelik saldırılarını ve işlediği suçları tırmandırdığı, anlaşmaya varma çabalarını başarısızlığa uğratmak için Filistinlileri zorla yerinden etme girişimlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Hamas, arabulucuları "Netanyahu'nun oyunlarına ve suçlarına son vermek için müdahale etmeye" çağırırken, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere "yasal ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri ve soykırım suçunun durdurulması için baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması ve on binlerce Filistinlinin acımasız bombardımanın gölgesinde zorla yerlerinden edilmesi, uluslararası yasalara ve anlaşmalara meydan okuyan soykırım savaşını devam ettirmektir." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ DOLAYLI MÜZAKERE SÜRECİ
Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Uzaydaki bağımsızlığımızı yakından tanıyalım! İşte 10 madde Türksat 6A yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 00:20’de! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak
Başıboş sokak köpeği sorunu kökten çözülecek! AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu: Raporlar Başkan Erdoğan’a sunuldu
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
Galatasaray sağ bek transferinde ters köşe yaptı! Aaron Wan-Bissaka ve Guela Doue derken genç oyuncuya teklif yapıldı
Başkan Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı!
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı
Fenerbahçe’den yılın transferi! Szymanski’nin yeni takımı belli oldu... Bonservisiyle yıldız futbolcu alınacak
% 24.73 + EK ZAM! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşı artıyor! En düşük maaş ne kadar? | AK Parti’den emekliye ek zam açıklaması
Ankara barış dedi ’komisyon’ önerdi! Rusya’dan yanıt gecikmedi... Türkiye’nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz
Direksiyon sınavlarına TOGG ayarı! Ehliyet alacaklar dikkat
PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor
EURO 2024 ile birlikte yıldız oyuncular değerlerine değer kattı! Milli takımın başarısıyla kasa doldu
Fransa’da aşırı sağın zaferine sol darbesi! Erken genel seçimde büyük sürpriz! Macron’dan Başbakan Gabriel Attal’ın istifa talebine ret
SON DAKİKA