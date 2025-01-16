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İsrail’den bir Türkiye uyarısı daha! Türk savunma sanayii vurgusu: Dikkat NATO üyesi

Türkiye’nin Suriye ve Doğu Akdeniz’deki varlığı İsrail’i alarm durumuna geçirdi. Negel Komitesi’nin raporu Tel Aviv’de paniğe yol açmaya devam ediyor. İsrail gazetesi The Jerusalem Post, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisine dikkat çekti ve “Türkiye uçak gemileri inşa ederken İsrail tanklarını donatmaya odaklanıyor” dedi. İsrail’in Türkiye ile baş etmesi için yapması gerekenleri vurgulayan gazete ayrıca, Türkiye’nin NATO ülkesi olduğuna dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 15:30 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:00
İsrail’den bir Türkiye uyarısı daha! Türk savunma sanayii vurgusu: Dikkat NATO üyesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Suriye'de Ankara-Şam iş birliğinin ardından alarma geçen İsrail'de Türkiye paniği devam ediyor. Netanyahu hükümeti tarafından kurulan Negel Komitesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iddialı politikasına" dikkat çeken ve Türkiye korkusunu gözler önüne seren İsrail'de uyarılar devam ediyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Takvim Fotoğraf ArşiviBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

    İSRAİL GAZETESİNDE TÜRKİYE PANİĞİ

    İsrail gazetesi The Jerusalem Post, "İsrail Türkiye ile savaş riskiyle karşı karşıya" dedi. Ariel Harkham imzalı köşe yazısında Negel Komitesi'nin son raporu yeniden gündeme getirildi ve Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'deki varlığına dikkat çekildi.

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    DİKKAT! NATO ÜYESİ

    Türkiye'nin NATO üyeliğinin "stratejik ağırlığını" artırdığını hatırlatan The Jerusalem Post, "İsrail rehavete kapılamaz, meydan okumaya hazırlanmak için kararlı bir şekilde hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

    Türkiye’nin NATO üyeliğinin “stratejik ağırlığını” artırdığını hatırlatan The Jerusalem Post, “İsrail rehavete kapılamaz, meydan okumaya hazırlanmak için kararlı bir şekilde hareket etmeli” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin NATO üyeliğinin “stratejik ağırlığını” artırdığını hatırlatan The Jerusalem Post, “İsrail rehavete kapılamaz, meydan okumaya hazırlanmak için kararlı bir şekilde hareket etmeli” ifadelerini kullandı.

    "İSRAİL'İN TÜRKİYE İLE BAŞA ÇIKABİLMESİ İÇİN…"

    "Türkiye'nin gelişmiş askeri yetenekleri, ekonomik dayanıklılığı ve küresel sahnedeki etkili konumu, yalnızca acil durumları yönetmekle kalmayıp aynı zamanda zamanla çatışmayı da caydıran uzun vadeli bir strateji gerektiriyor." ifadelerini kullanan The Jerusalem Post, İsrail'in Türkiye ile başa çıkabilmek için üç kritik alanda rekabet etmesi gerektiğini belirtti. İsrail gazetesi bunları "Türkiye'nin GSYİH'sine denk olması, Türkiye'nin genişlemeci hırslarına karşı koymak için deniz, hava ve karada güç yansıtma yeteneğini geliştirmesi" şeklinde sıraladı.

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    SOYKIRIM ORDUSUNUN İÇİ BOŞALDI

    İsrail Savunma Kuvvetlerinin içinin zaman içinde boşaldığını belirten The Jerusalem Post, gizli istihbarat sızıntılarının yol açtığı krize de dikkat çekti.

    Milli Muharip Uçak, Takvim Fotoğraf ArşiviMilli Muharip Uçak, Takvim Fotoğraf Arşivi

    İSRAİL BASINI "SAAT İŞLİYOR" DEDİ

    İsrail ordusunda acilen reforma gidilmesi gerektiğini vurgulayan The Jerusalem Post, "Saat işliyor" dedi ve Türkiye'nin denizaltı, Milli Muharip Uçak, uçak gemisi savunma sanayiinin gelişmiş unsurlarına dikkat çekti.

    "TÜRKİYE UÇAK GEMİLERİ İNŞA EDERKEN İSRAİL TANKLARINI DONATMAYA ODAKLANIYOR"

    İsrail gazetesi ayrıca, "Bu arada, İsrail Savunma Bakanlığı, hava-kara füzeleri ve tank mermileri üretmek için yerli endüstrilere yatırım yaptığını duyurdu. Aradaki fark çok açık: Türkiye uçak gemileri inşa ederken İsrail tanklarını donatmaya odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

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