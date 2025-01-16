Belçika’dan Suriye’ye gönüllü dönüş! İlk grup yola çıkıyor!

Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir dönem başladı. Özgür Suriye'ye uluslararası uçuşlar tek tek başlarken Belçika'daki Suriyelilerin de ülkelerine döneceği açıklandı.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de kutlamalar, AA

BELÇİKA'DAN SURİYE'YE TERSİNE GÖÇ

Belçika Göç ve İltica Bakanlığı Sözcüsü Bart Tierens, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk Suriyeli grubun ülkelerine dönmek üzere bugün Belçika'dan ayrılacağını söyledi.

Tierens, Bakan Nicole De Moor'un konuyla ilgili yazılı açıklamasını paylaştı.

24 KİŞİ KAYIT YAPTIRDI

Esad'in devrilmesinden bu yana geri dönmek isteyen Suriyelilerden Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumunun (Fedasil) "gönüllü dönüş masası"na artan bir ilginin olduğu kaydedilen açıklamada, dönüş için ilk grupta 24 kişinin kayıt yaptırdığı bildirildi.

Açıklamada, Suriye'ye dönecek ilk grubun çoğunluğunun bekar erkeklerden oluştuğu, aralarında bekar kadınlar ve çocuklu bir ailenin de yer aldığı ifade edildi.

Geçen yıl 2 Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğü belirtilen açıklamada, "Bu, önemli bir artış." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iltica başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen, halihazırda bu hakkı kazanmış veya Belçika vatandaşlığı elde etmiş kişilere de dönmek istemeleri durumunda kolaylık sağlanacağı vurgulandı.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de kutlamalar, AA

SIĞINMA BAŞVURULARI ASKIDA

Açıklamada ayrıca, Mülteciler ve Vatansız Kişiler Genel Komiserliğinin (CGRA) Suriye'deki güvenlik durumunu değerlendirmek için yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle Suriyelilerin yeni sığınma başvurularının kabul edilmediği hatırlatıldı.

Belçika, Baas rejiminin yıkıldığı 8 Aralık 2024'ü takip eden 9 Aralık günü, Suriyelilerin sığınma başvurularını askıya aldığını duyurmuştu.

Suriyeliler, Belçika'daki en büyük mülteci grup konumunda.

2023 verilerine göre ülkede kayıtlı 12 bin 355 sığınmacıdan 2 bin 682'sini Suriyeliler oluşturuyor.