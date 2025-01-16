Biden’ı kuduz Siyonistler yönetiyor! Veda konuşmasında Elon Musk’a oligark göndermesi topa tutuldu

ABD'nin mevcut Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki son günlerinde yaptığı veda konuşması son gaflarından birini yaptı.

Joe Biden, (Bu fotoğraf The Washington Post'tan alınmıştır)

BIDEN'IN VEDA KONUŞMASINA TEPKİ YAĞIYOR

Günümüz teknoloji imparatorlarını 19. Yüzyılın "soyguncu" baronlarına benzeten ve yeni bir Amerikan oligarşisinin yükselişi konusunda uyarıda bulunan Biden, topa tutuluyor.

ELON MUSK'A AÇIK GÖNDERME

Biden, Oval Ofis'teki son konuşmasında gücün "zengin ve iyi" bağlantıları olan kişilerin elinde toplandığını söyledi ve seçilmiş Başkan Donald Trump'a en yakın isimlerden biri olan Elon Musk'a açıkça gönderme yaparken şu ifadeleri kullandı:

Bugün Amerika'da aşırı zenginlik, güç ve nüfuz sahibi bir oligarşi şekilleniyor ve bu, kelimenin tam anlamıyla tüm demokrasimizi, temel hak ve özgürlüklerimizi ve herkesin öne geçmesi için adil bir şansı tehdit ediyor. Sonuçlarını Amerika'nın her yerinde görüyoruz ve daha önce de gördük.

Elon Musk, AFP

"OLİGARŞİNİN TA KENDİSİ"

Biden'ın sözleri ABD basınında büyük tepki gördü. Zira Biden zaten oligarşinin ta kendisi.

"ÇENENİ KAPAT VE BEYAZ SARAY'I TERK ET"

VT Foreign Policy yazarı Jonas E. Alexis, Biden'ın konuşmasına karşılık olarak yazdığı yazıda "Sevgili Joe Biden, lütfen çeneni kapat ve Beyaz Saray'ı sessizce terk et" başlığını kullandı.

VT Foreign Policy yazarı Jonas E. Alexis, Biden’ın konuşmasına karşılık olarak yazdığı yazıda “Sevgili Joe Biden, lütfen çeneni kapat ve Beyaz Saray’ı sessizce terk et” başlığını kullandı.

"BIDEN'I KUDUZ SİYONİSTLER YÖNETİYOR"

Biden yönetiminin başından beri oligarşiyi desteklediğini hatırlatan Alexis, başkanın "Şeytani stratejiyi düzenleyen, çoğunlukla Yahudi ve kuduz siyonistlerden oluşan kişiler tarafından yönlendirildiğini" söyledi.

BIDEN'I YÖNETEN İKİ OLİGARŞİK GÜÇ: İSRAİL VE ABD'DEKİ SİYONİSTLER

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ABD değil, iki oligarşik güç tarafından yönlendirildiğine dikkat çeken Alexis, bunları "İsrail rejimi ve Amerika'daki siyonist hareket" olarak tanımladı ve Biden'ın her ikisini de desteklediğini vurguladı.

New York Post yazarı Miranda Devine ise Biden'ın konuşması ile ilgili yazısında "Kendini kandıran Biden, başkan olarak son günlerini aynı yalanları sergileyerek ve lekelenmiş mirasını pekiştirerek geçiriyor" ifadelerini kullandı.

New York Post yazarı Miranda Devine ise Biden’ın konuşması ile ilgili yazısında “Kendini kandıran Biden, başkan olarak son günlerini aynı yalanları sergileyerek ve lekelenmiş mirasını pekiştirerek geçiriyor” ifadelerini kullandı.

OĞLU HUNTER'I DA AFFETTİ

Biden görev süresince pek çok skandala imza attı. Bunlardan en çok tepki göreni ise kuşkusuz vergi kaçırmak, usulsüz silah bulundurmakla suçlanan oğlu Hunter Biden'ı affetmesiydi.

Daha önce pek çok kez oğlu Hunter'a ayrıcalık tanımayacağını ve sözünün eri olduğunu söyleyen Biden, oğlunu affettikten sonra Demokratlar dahi şaşkına döndü.

Tüm bunların ardından Alexis ise "Peki Biden bize oligarşik güçler hakkında nasıl ders verebilir?" dedi.