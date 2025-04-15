İsrail’de Katar doğal gazı paniği! Türkiye ve Suriye’nin planı Tel Aviv’in Hayfa hayalini suya düşürdü

Suriye devriminin ardından İsrail'de Katar doğal gazı paniği başladı. İsrail gazetesi Yediot Ahronot, Tel Aviv'in, Körfez'deki petrol ve doğal gazın Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınma ihtimalinden endişe duyduğunu belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AA

İSRAİL'İN HAYFA HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Tel Aviv yönetimi yakın zamana kadar Körfez'deki gaz ve petrolün İsrail'in Hayfa Limanı'na getirilerek oradan Avrupa'ya taşıması hayalleri kuruyordu. Suriye devriminin ardından İsrail'in hayalleri suya düştü.

TEL AVİV'DE KATAR DOĞAL GAZI ENDİŞESİ

Suriye'de diktatör Beşar Esad'ın devrilmesi ve yerine Ahmed Şara'nın geçmesi ile Ankara-Şam hattında ilişkiler ve iş birliği her geçen gün daha da artıyor. Özellikle Katar doğal gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması projesi yeniden ön plana çıktı.

Yediot Ahronot gazetesinde Nadav Eyal imzasıyla "Türkiye ile İsrail arasında eşi görülmemiş gerilimin arkasında ne var?" başlıklı bir analiz yayımlandı.

"TÜRKİYE SURİYE SAHASINI İSRAİL'E BIRAKMAZ"

İsrail'e Suriye konusunda "bir stratejiye sahip olmama" eleştirisi yöneltilen yazıda, "Türkiye'nin Suriye sahasını asla İsrail'e bırakmayacağı" ifade edildi.

Suriye'de iç savaş öncesinde gündemde olan Katar gazının Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması projesine atıfta bulunulan yazıda, yeni yönetimle bunun yeniden gündeme gelebileceği Ankara'nın, İsrail'in bunu tehlikeye atmasına asla izin vermeyeceği belirtildi.

Suriye'de Türkiye'ye yakın bir yönetimin kurulması ve istikrarın sağlanma ihtimali değerlendirilen yazıda, "Suriye'yi stratejik öncelik kabul eden Türkiye, bu sahayı İsrail'e bırakmayacak." ifadesine yer verildi.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Forumun resmi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile sohbet etti, AA

İSRAİLLİ ELÇİ: TEL AVİV ANKARA İLE TEMAS KURSA İYİ EDER

Katar doğal gazını Suriye üzerinden Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya taşıyacak muhtemel boru hattı projesinin Ankara için önemine işaret edilen yazıda, görüşlerine yer verilen İsrail'in eski Türkiye Büyükelçisi Amira Oron, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, Suriye'nin istikrarında kilit bir rol oynuyor. İsrail, askeri bir çatışma riskine girmektense Ankara ile diplomatik yollardan temas kursa iyi eder.

İsrail'in amacının Suriye'yi parçalamak olduğundan şüphe duyan bazı bölge ülkelerinin bulunduğunu dile getiren Oron, "(Bu ülkeler) Türkiye'nin Suriye'de istikrarlı bir devlet yapısını korumaya çalıştığı görüşünde." ifadelerini kullandı.

İSRAİL GAZETESİ YAZDI: TEL AVİV'İN STRATEJİSİ YOK

Yazıda ayrıca İsrail'in Suriye'de artan hava saldırılarına, karada işgalini genişletmesine, Dürziler ve diğer azınlıklarla irtibat kurma çabalarına rağmen Suriye için net bir politika belirleyemediğini ortaya koyduğu eleştirisine yer verildi.

"NETANYAHU MEZHEP ÇATIŞMASINI KÖRÜKLÜYOR"

Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tel Aviv yönetiminin Suriye'ye müdahalelerinin "Suriye yönetimiyle artan çatışmalar, mezhep çatışmasına müdahil olmak ve hatta Türk ordusuyla yeni bir cephe açmak" gibi birkaç tehlikeli senaryoyu tetikleyebileceği kaydedilen yazıda, "Mevcut cephelerin (İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze ve Lübnan gibi) çözümsüz kaldığı bir dönemde yeni bir cephe açmak İsrail'in göze alamayacağı bir risktir." yorumunda bulunuldu.

Suriye'de 61 yıllık Baas Rejiminin devrilmesinin ardından 2009'da rafa kaldırılan "Katar-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı" bölgedeki enerji aktörleri tarafından yeniden gündeme gelmişti.