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Gazze’de can kaybı artıyor: 51 bin şehit! İsrail saldırısında 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 artarak 51 bine yükseldi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 17 ölü ve 69 yaralının getirildiği kaydedildi.

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Giriş Tarihi :15 Nisan 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :15 Nisan 2025 , 11:48
Gazze’de can kaybı artıyor: 51 bin şehit! İsrail saldırısında 24 saatte 17 kişi daha hayatını kaybetti

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İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Gazze, AAGazze, AA

24 SAATTE 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 17 ölü ve 69 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1630 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 302 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze, AAGazze, AA

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bine, yaralıların sayısının da 116 bin 343'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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