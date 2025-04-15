Japonya’dan Google tekelciliğine darbe! Faaliyeti durduruldu

Japon yetkililer, ülkenin antitröst yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'li teknoloji devi Google'a faaliyeti durdurma emri çıkardıklarını söyledi.

Google, Reuters

BULGULAR ORTAYA ÇIKTI! ÖZEL MUAMELE İSTİYORLAR

Bulgulara göre Google'ın 2020 yılının temmuz ayında Japonya'da satılan Amdroid cihazların yaklaşık yüzde 80'ini kapsayan Google uygulama mağazasının lisans anlaşmasını imzaladığında en az 6 Android telefon üreticisinden Google'ın arama servisine ve tarayıcısına bu tür ayrıcalıklı muamalede bulunmalarını istediği ortaya çıktı.

ABD'DEN GOOGLE'A "CHROME'U SAT BASKISI"

ABD'de ise Adalet Bakanlığı Google'a Chrıme'u satması için baskı yapıyor. "Antitröst" davasına ilişkin mahkemeye sunulan belgelerde yargıca Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması için olan talep tekrarlandı.

Öte yandan belgelerde bakanlığın, Google'ın yapay zeka startup'larındaki hisselerini satması talebinden vazgeçtiği görüldü.