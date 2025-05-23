İsrail yine Gazze’yi hedef aldı! Han Yunus’ta çoğu çocuk 11 Filistinli şehit

İsrail Gazze'de saldırılara devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'den Gazze'ye saldırı, AA

ÇOĞU ÇOCUK 11 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Han Yunus ketinde yer alan El-Absan beldesindeki "Dağma" ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken ölenlerin çoğunluğunu ise çocuklar oluşturdu.

Çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı saldırı sonrası ilkyardım ekipleri ise yaralıları hastaneye nakletmekte zorluk yaşıyor.

İsrail'den Gazze'ye saldırı, AA

İSRAİL'DEN İLHAK GİRİŞİMİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 613 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 156 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 762'ye, yaralıların sayısı da 122 bin 197'ye yükseldi.

İsrail'den Gazze'ye saldırı, AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.