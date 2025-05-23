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Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Haziran 2023'te milyarderleri Titanik'in enkazını görmek için bir araya getiren ve Kuzey Atlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltı Titan'ın kaybolduğu an destek gemisinde kaydedilen görüntülerde ortaya çıktı. Destek gemisi direktörünün patlamadan sonra "Bu patlama neydi?" dediği anlar gündem oldu. İşte Titan'ın son anları...

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 09:55
Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Oceangate'in Titan denizaltısının kaybolduğu an, denizaltının destek gemisinde kaydedilen görüntülerde ortaya çıktı.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

90. DADİKADA PATLADI

Titan, Haziran 2023'te Titanik'in enkazını görmek için yaptığı inişin yaklaşık 90. dakikasında kendi içine doğru patladı ve gemideki beş kişi de hayatını kaybetti.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

MİLYARDERLER TİTANİK'İ GÖRMEYE GİDİYORDU

Yolcular, 3 bin 800 metre derinlikte yatan gemiyi görmek için Oceangate'e para ödemişlerdi.

BBC, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın (USCG) "Titanik Denizaltı Felaketi: Patlama" adlı belgeseli için yaptığı soruşturmaya erişim sağladı.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

O ANLAR ORTAYA ÇIKTI: "BU PATLAMA NEYDİ?"

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakın zamanda ele geçirilen görüntülerde, Rush'ın eşi Wendy Rush'ın, denizaltının destek gemisinden izlerken patlama sesini duyduğu ve "Bu patlama neydi?" diye sorduğu belirtildi.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Video, son iki yıldır denizaltının felaketle sonuçlanan arızasını araştıran ABD Sahil Güvenlik Deniz Soruşturma Kurulu'na kanıt olarak sunuldu.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Belgeselde ayrıca, denizaltının yapımında kullanılan karbon fiberin ölümcül dalıştan bir yıl önce parçalanmaya başladığı da ortaya konuyor.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Titan'ın destek gemisi, denizaltı Atlas Okyanusu'na dalarken yanındaydı. Videoya göre Oceangate'in direktörü olan Wendy Rush eşine kısa mesaj göndermek ve almak için kullanılan bilgisayarın önünde oturduğu görülüyor.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Denizaltı yaklaşık 3.300 m derinliğe ulaştığında, kapı çarpmasına benzeyen bir ses duyuluyor. Bayan Rush'ın durakladığı, sonra başını kaldırıp diğer Oceangate mürettebat üyelerine sesin ne olduğunu sorduğu görülüyor.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Birkaç dakika sonra denizaltından iki ağırlığın düştüğünü söyleyen bir mesaj alıyor.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

TİTAN İÇE DOĞRU ÇÖKTÜ

USCG, sesin aslında Titan'ın içe doğru çökme sesi olduğunu söylüyor. Ancak, denizaltının çökmesinden hemen önce gönderilmiş olması gereken kısa mesajın gemiye ulaşması, içe doğru çökme sesinden daha uzun sürdü.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Titan'daki beş kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

İki kurtarma operasyonunda okyanus tabanından "insan kalıntıları olduğu düşünülen" kalıntılar çıkarıldı.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Denizaltında bulunanlar arasında İngiliz milyarder Hamish Harding de vardı.

Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

İş adamı Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman da Titan'da hayatını kaybetti.