Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Belgeselde ayrıca, denizaltının yapımında kullanılan karbon fiberin ölümcül dalıştan bir yıl önce parçalanmaya başladığı da ortaya konuyor.

Titan'ın destek gemisi, denizaltı Atlas Okyanusu'na dalarken yanındaydı. Videoya göre Oceangate'in direktörü olan Wendy Rush eşine kısa mesaj göndermek ve almak için kullanılan bilgisayarın önünde oturduğu görülüyor.

Denizaltı yaklaşık 3.300 m derinliğe ulaştığında, kapı çarpmasına benzeyen bir ses duyuluyor. Bayan Rush'ın durakladığı, sonra başını kaldırıp diğer Oceangate mürettebat üyelerine sesin ne olduğunu sorduğu görülüyor.

Birkaç dakika sonra denizaltından iki ağırlığın düştüğünü söyleyen bir mesaj alıyor.