Titan faciasının görüntüleri ortaya çıktı! Titanik’i ararken 90. dakikada patlamıştı: Ölmeden önce son sözleri…

Oceangate'in Titan denizaltısının kaybolduğu an, denizaltının destek gemisinde kaydedilen görüntülerde ortaya çıktı.
90. DADİKADA PATLADI
Titan, Haziran 2023'te Titanik'in enkazını görmek için yaptığı inişin yaklaşık 90. dakikasında kendi içine doğru patladı ve gemideki beş kişi de hayatını kaybetti.
MİLYARDERLER TİTANİK'İ GÖRMEYE GİDİYORDU
Yolcular, 3 bin 800 metre derinlikte yatan gemiyi görmek için Oceangate'e para ödemişlerdi.
BBC, ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın (USCG) "Titanik Denizaltı Felaketi: Patlama" adlı belgeseli için yaptığı soruşturmaya erişim sağladı.
O ANLAR ORTAYA ÇIKTI: "BU PATLAMA NEYDİ?"
ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yakın zamanda ele geçirilen görüntülerde, Rush'ın eşi Wendy Rush'ın, denizaltının destek gemisinden izlerken patlama sesini duyduğu ve "Bu patlama neydi?" diye sorduğu belirtildi.
Belgeselde ayrıca, denizaltının yapımında kullanılan karbon fiberin ölümcül dalıştan bir yıl önce parçalanmaya başladığı da ortaya konuyor.
Titan'ın destek gemisi, denizaltı Atlas Okyanusu'na dalarken yanındaydı. Videoya göre Oceangate'in direktörü olan Wendy Rush eşine kısa mesaj göndermek ve almak için kullanılan bilgisayarın önünde oturduğu görülüyor.
Denizaltı yaklaşık 3.300 m derinliğe ulaştığında, kapı çarpmasına benzeyen bir ses duyuluyor. Bayan Rush'ın durakladığı, sonra başını kaldırıp diğer Oceangate mürettebat üyelerine sesin ne olduğunu sorduğu görülüyor.
TİTAN İÇE DOĞRU ÇÖKTÜ
USCG, sesin aslında Titan'ın içe doğru çökme sesi olduğunu söylüyor. Ancak, denizaltının çökmesinden hemen önce gönderilmiş olması gereken kısa mesajın gemiye ulaşması, içe doğru çökme sesinden daha uzun sürdü.
Titan'daki beş kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.
İki kurtarma operasyonunda okyanus tabanından "insan kalıntıları olduğu düşünülen" kalıntılar çıkarıldı.
İş adamı Şehzade Davud ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman da Titan'da hayatını kaybetti.