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İsrail Gazze’yi hedef almaya devam ediyor: 40 Filistinli daha şehit oldu

İsrail Gazze’ye saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail’in düzenlediği son saldırıda 40 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail saldırısının ardından Gazze’de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 12:55 Güncelleme Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:29
İsrail Gazze’yi hedef almaya devam ediyor: 40 Filistinli daha şehit oldu

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği, son günlerde kara saldırılarıyla yoğunlaştırdığı saldırılarında Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'de İsrail saldırısı, AAGazze'de İsrail saldırısı, AA

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze genelinde hedef aldığı evlerin enkazında sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmaları yapıyor.

Hastane kaynakları, İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir grup sivilin bulunduğu alanı hedef aldığı saldırı sonucu 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'de İsrail saldırısı, AAGazze'de İsrail saldırısı, AA

Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Tabet Nuveyri bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Ayrıca arama-kurtarma ekiplerinin gece düzenlenen bombardımanda yıkılan evlerin enkazı altından 10 Filistinlinin cenazesini çıkardığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde İsrail ordusunun hedef aldığı iki evde aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de İsrail saldırısı, AAGazze'de İsrail saldırısı, AA

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bombaladığı evde ise biri bebek 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun "el-Masri" ailesine ait evi hedef alması sonucu da 4 Filistinli öldü, yaralananlar ve enkaz altında kaybolanlar oldu.

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